Musikkbransjeskole starter samarbeid med internasjonal musikkdistributør

Studenter får prøve seg i musikkdistribusjon og med bransjens egne analyseverktøy.

– Dette byr på en fantastisk mulighet for studentene våre til å jobbe med en av verdens største og mest anerkjente musikkdistributører. Å få tilgang til Ingrooves sin topp moderne distribusjonsplattform og inngående kompetanse, vil gi studentene unik innsikt i bransjen og forståelse for hvordan globale lanseringskampanjer fungerer i praksis. Det sier Scott Baker-Marflitt, fagansvarlig på linja Music Business ved Fagskolen Kristiania i en epost til Ballade.no.

Skolen beskriver at de vil gi studentene på bransjelinja erfaring med å starte egne musikkselskap, signere ekte artister og gi ut musikk, med veiledning fra noen av musikkbransjens fremste aktører. Studentdrevne musikkselskap, med tilhørende artister, skal deri få drahjelp fra det Universal Music-eide selskapet Ingrooves og deres bruk av analyseverktøy:

Ingrooves’ norgessjef, Chris Haaland trekker fram teamet «på bakken her hjemme», men også plattformen og tjenestene deres for distribusjon, marketing og salg.

– Ingrooves har en tradisjon av flat struktur og kort vei ut i verden, noe som også skiller oss fra mange andre aktører, som mange av våre labels setter pris på, mener Haaland.

– Gjennom samarbeidet med Fagskolen Kristiania får vi mulighet til å veilede studentene og gi dem verktøyene som trengs for å navigere i en bransje i stadig endring. Vi er fremdeles tidlig i samarbeidet vårt med Fagskolen Kristiania, men så langt har vi hørt masse bra musikk fra deres studenter. Det er en gjeng fine folk fra morgendagens musikkbransje som vi håper å kunne jobbe med framover når studenttilværelsen er over også, skriver Haaland til Ballade.

Ansatte i Ingrooves skal også bidra som gjesteforelesere og mentorer for studentene på jevnlig basis. Som en del av samarbeidsavtalen, vil også studentene få mulighet til å jobbe med artist-porteføljen som tidligere plateselskaper ved fagskolen har opparbeidet – i tillegg til å signere nye artister.

Fagansvarlig Scott Baker-Marflitt sier i presentasjonen vi har fått fra skolen at han ble overrasket og ydmyk da Ingrooves kontaktet ham for et mulig samarbeid, snaue to år etter studiets oppstart.

– Drømmescenarioet mitt var at vi skulle få til et slikt samarbeid etter om lag fem år, så det er utrolig kjekt at vi kan tilby dette som en del av studiet allerede nå. Linja tiltrekker seg hardtarbeidende, ambisiøse søkere og flere av våre tidligere studenter har gjort suksess i musikkbransjen. Han mener Ingrooves vil få en unik tilgang til talenter fra rekkene av studenter.

Fagskolen Kristiania AS er en privat fagskole med nærmere 3 000 studenter i Oslo, Bergen og på nett, og eies av Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse.