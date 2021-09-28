Minneord Geir Johnson

Han kunne sitte sammen med oss og plystre for seg selv, mens hjernen jobbet med full kraft og skapte ny musikk og nye møter. Norsk kulturliv har blitt fattigere og vi er mange venner som har mistet en pilar i livet. Slik beskrives Geir Johnson i dette minneordet.

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at komponist, dirigent, musiker, pedagog, festivaldirektør, forfatter, initiativtager, mentor og medmenneske Geir Johnson så plutselig og alt for tidlig hadde gått bort etter kort tids sykdom den 16. september 2021. Geir ble født i Fredrikstad i 1953.

Geir sin betydning for norsk musikkliv er så stor og mangesidig at de færreste av oss har oversikt over alt han har tatt initiativ til og sørget for at ble gjennomført. Det som kjennetegnet Geir, var nettopp hans evne til stadig å tenke nytt og hans kraft til å få gjennomført prosjektene. Han inviterte raust til samarbeid. Vi er mange som har hatt gleden av å høste av hans erfaring og tanker.

Geir jobbet som konsertprodusent ved Henie Onstad kunstsenter, han etablere Bit 20 Ensemble, Music Factory-festivalen i Bergen og han var en av grunnleggerne til Opera Vest i Bergen, i dag Bergen Nasjonale Opera. Geir var president i Ny Musikk og han var en av grunnleggerne av Ultima Oslo Contemporary Music Festival, hvor han også var festivalsjef i perioden 1998–2009. I 2003 var han med å etablere Parkteatret, en av Oslos mest aktive konsertscener.

Geir hadde et stort og unikt nettverk innen internasjonalt musikkliv. Han etablerte i 2005 prosjektet Transposition, et samarbeidsprosjekt med 12 ledende musikkinstitusjoner i Norge og Vietnam, videreført i stiftelsen HEDDA hvor hans bidrag og engasjement var avgjørende for byggingen av et nytt musikkskolebygg for Gitameit Music School i Yangon, Myanmar. Geir har mottatt en rekke utmerkelser for sitt arbeid, og for innsatsen og bidraget til Vietnams musikkliv, mottok han medalje fra landets Kulturministerium.

Gjennom utallige forelesninger ved nordiske universiteter, og internasjonale konferanser har Geir Johnson bidratt til å løfte og skape oppmerksomhet rundt samtidsmusikken. Geir har hatt et utall styreverv i norske kulturinstitusjoner og ved hans bortgang satt han som styreleder i den klassiske musikkfestivalen Valdres Sommersymfoni.

Geir hadde en ufattelig kapasitet og gjennomføringsevne. Få mennesker var i besittelse av en slik kreativitet. Han kunne sitte blant venner og plutselig fikk han en ide som han lanserte. Noen timer senere hadde han skrevet ut et forslag til et nytt prosjekt eller tiltak, og i løpet av natten var ideen en fullverdig søknad. Han kunne sitte sammen med oss og av og til plystre for seg selv, mens hjernen jobbet med full kraft og skapte ny musikk, nye møter eller nye prosjekter.

Ultima bygget han ut til å bli et europeisk kraftsentrum for ny musikk. Han støttet musikere og komponister over hele verden og ga dem en plattform for å framføre sine nye verk i Ultimafestivalen som han gjorde til en to ukers festival, og dermed den største i sitt slag i verden. Han var høyt elsket av gode musikkvenner fra alle verdenshjørner.

Prosjektet Transposition var en av disse prosjektideene han ristet ut av seg en sen kveldstime, men som ble til et tiårig omfattende og faglig solid musikksamarbeidsprosjekt mellom Vietnam og Norge. Aldri har det vært noen lignende allianser mellom disse to landene på musikkfeltet, hvor opera, symfoniorkester, sangere og solister var involvert i samarbeid med sterke aktører her i Norge som Barrat-Due, Trondheimsolistene og Forsvarets musikkorps.

På bakgrunn av suksessen fikk Geir henvendelse fra samtlige land i området Kambodsja, Thailand, Laos og Myanmar. Det ble til et musikk- og litteratursamarbeid med Myanmar over tre år, hvor Geir sammen med Stiftelsen Hedda bidro til blant annet å bygge en ny musikkskole. Det helt unike ved Geir var hans evne til å skape kontakt og relasjoner med folk fra hele verden, om det var i regnfulle Yangon, varme Hanoi eller på Grünerløkka. Vi vet ikke hvor mange ganger vi har sittet sammen med Geir og nye bekjente hvor han gjennom en omfattende erfaring og fortellerevne skaper uforglemmelige menneskelige relasjoner.

Geir var svært lite selvhøytidelig, og hans gode humor var alltid med på å skape den gode atmosfæren som til enhver tid omga han. Det er ikke alle som ville stilt i møte med en vietnamesisk kulturminister i fiskeskjorte slik han gjorde under et møte i Hanoi (se bilde). Denne friheten og lekenheten var også noe han hadde med inn i sine komposisjoner.

Geir skapte så mye rundt seg og det er så mange som har vært involvert i de virvelvindene som Geir skapte av musikalsk, kulturell og sosial aktivitet. Norsk kulturliv har blitt fattigere ved å miste denne kreative energien og vi er mange venner som har mistet en pilar i livet.

Våre tanker går til Geir sine nærmeste og vi lyser fred over hans minne.

I takknemlighet,

Tellef Hansen

Nina Hodneland

Steinar Larsen

Jørgen Lorentzen

Truls Sanaker

Jørn Simen Øverli