MFO Oslo i bresjen

Kampanje mot kulturskolekutt.

Regionlaget til Musikernes fellesorganisasjon (MFO) i Oslo har startet en underskriftskampanje der det oppfordres til å skrive under på en protest til Oslo bystyre mot nedskjæringer i Oslo musikk og kulturskole.

I på Ballade i desember skrev Sissel Grøndahl, tillitsvalgt for MFO ved Oslo kulturskole, og Hans Ole Rian, nestleder i MFO, at «skal kulturskolen bli lokale kraftsenter for kunst- og kulturopplæringen må lokale politikere bidra til at vi skaper et samfunn der barn og unge prioriteres, og et samfunn der vi også i fremtiden kan ha et blomstrende og rikt kulturliv.»

Ifølge aksjonen mister 570 barn og unge sitt tilbud neste år og om lag 30 lærere får sine stillinger redusert.