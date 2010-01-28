Little Steven vil lage TV-serie i Norge

Sopranos-stjernen og Bruce Springsteens sidekick i The E Street Band vil lage TV-serie om veien fra låtskriverprosess til konsertarena.

Steven Van Zandt er mest kjent som Little Steven, soloartist og gitarist Bruce Springsteens E Street Band og som rollefiguren Silvio Dante fra TV-serien Sopranos. Van Zandt har i noen år vært engasjert i å promotere og hjelpe norsk musikk ut over landets grenser gjennom sitt selskap Renegade Nation.

Med Renegade som moderselskap har Van Zandt blant annet et eget radioshow, Little Steven Underground Garage som går på lufta på Radio Tango i Norge, og Wicked Cool Record Company, som har signert fire norske band.

Van Zandts engasjement for norsk musikk ble tatt et skritt videre under fjorårets by:Larm der et nytt samarbeidsprosjekt ble lansert med det kommunale selskapet Oslo Teknopol som partner. Formålet var å skape et selskap med Wicked Cool som modell, for å stimulere talent og eksportere norsk og skandinavisk musikk til USA.

Nå er Van Zandt tilbake i Norge for å utvikle selskapet og presentere nye ideer på det norske markedet. Den viktigste ideen for Van Zandt nå er å lage en TV-serie, og han skal de nærmeste dagene møte representanter i norsk TV-bransje.

Mer dybde

— Hovedambisjonen er å få norske band ut og skaffe oppmerksomhet til den norske musikkscenen. Vi startet med ideen om å opprette et studio og hente inn låtskrivere og produsenter fra andre steder for å jobbe med norske artister. Det har utviklet seg til at vi snakker om et TV-show. Det tror vi er mer effektivt, og vi tror at et TV-show har flere bein å stå på. Det har mer dybde og man kan reise lengre og dypere, og det vil være mer effektivt generelt, sier Van Zandt når Ballade møter ham på Grand Cafe. Van Zandt har med seg Jean Beauvoir, som er musiker, produsent og daglig leder i Renegade Nation.

Konseptet til Van Zandts TV-serie er å hente inn kjente låtskrivere og produsenter som skal jobbe med norske artister, og dokumentere prosessen fra låtskriverstadiet via studioarbeid og øvingslokale helt fram til konsertsituasjonen.

— Ideen er å filme alt og gjøre det til en TV-serie der vi kombinerer norske artister og kjente internasjonale produsenter og tekstforfattere. Men ideen er ikke solgt enda, og vi skal møte TV-folk om dette denne uka med hjelp fra Oslo Teknopol, sier Van Zandt.

#gallery-2 {

margin: auto;

}

#gallery-2 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-2 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-2 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Steven Van Zandt og Jean Beauvoir på Grand Café (Foto: Carl Kristian Johansen)

«Den første virkelig internasjonale musikksiden»

Van Zandt og Beauvoir er også i Oslo for å ekspandere Renegade-selskapet ut over å selge inn TV-serien. De er på jakt etter investorer som er villige til å investere i eksport og promotering av norsk musikk på andre måter. Det største prosjektet ved siden av TV er nettsiden fuzztopia.com.

Fuzztopia.com skal være ”den første virkelig internasjonale musikksiden”, sier Van Zandt og Beauvoir. Ambisjonen er å utvikle nettstedet på en måte som kombinerer egenskapene til steder som eksempelvis Myspace, Facebook og allmusicguide.com, og kombinere det med de øvrige delene av Renegade Nations virksomhet. Van Zandt og Beauvoirs nettverk kan bidra til å skaffe artister platekontrakter, mener de selv, og muligheten vil også være tilstede for å få radiospilling på Renegades programmer eller kontrakt på Wicked Cool. Foruten å drive sosial networking vil man også eksempelvis kunne kjøpe og selge musikk, sier de.

Fuzztopia ligger foreløpig ute som beta-versjon, og skal lanseres for fullt i mai. Ambisjonen er da å ha laget ferdig eksklusive undersider for fem land, kanskje ti. Norge skal være ett av dem. Etter planen skal de nasjonale sidene inneholde ikke mindre enn 54 sjangere per land. Hver sjangerside skal inneholde alt om sjangeren, som for eksempel eventkalender, artistliste, historie og eksterne blogger.

— Vi er her for å søke etter én innholdsansvarlig for Norge, pluss en ansvarlig for hver sjanger, sier Van Zandt.

I tillegg til de 54 sjangersidene skal det være rundt 15 menypunkter på hver nasjonal side.

— Dette skal være businessrelatert og lære brukeren alt om business, som hvordan danne partnerskap og hvordan opphavsrettsbeskytte musikken slik at man slipper å leie dyre advokater. Her vil man også finne alt om teknologi, som for eksempel hvordan bruke Pro Tools, og man kan finne råd om hvordan man kan være økologisk sensitiv når man reiser på turné.

— Vi skal til sammen ha rundt 70 innholdsleverandører per land. Alt du trenger å vite skal finnes på denne websiden. Det blir et ekte musikksamfunn, sier Beauvoir.

Dette høres ut som et stort prosjekt?

— Vi har ekspandert litt fortere enn vi kan håndtere og vi trenger nye folk. Nå handler det om å finne innholdsleverandører og legge til innhold. Vi åpner i mai med minst fem land, og etter det får vi se. Det handler om hvor fort investoren kommer. Om vi ikke lykkes med å få investorer med på dette nå fortsetter vi allikevel. Vi trenger dem egentlig ikke, men det vil hjelpe oss å opparbeide innhold fortere, sier Van Zandt.

Mer om Jean Beauvoir.

Mer om Steven Van Zandt.