Kristina Finne blir ny direktør i Oslo Konserthus

Kristina Finne overtar sjefsrollen i Konserthuset etter Jørgen Roll.

Finne kommer fra stillingen som kommersiell direktør ved Munch, der hun blant annet har hatt ansvar for utvikling av museets egeninntekter, kommersielle strategier, partnerskap, publikumsvekst, merkevarestrategi og posisjonering, melder Oslo Konserthus mandag formiddag.

– Jeg ser frem til å videreutvikle Oslo Konserthus i tett samspill med styret, organisasjonen og Oslo-filharmonien, sier den påtroppende direktøren.

– Sammen skal vi bygge videre på den sterke posisjonen som er etablert, og utforske hvordan konserthuset kan være relevant og attraktivt for enda flere publikumsgrupper – også kommende generasjoner. Vi skal sammen skape fremtidens musikk- og konserthus, med en tydelig identitet og kunstnerisk integritet.

Oslo Konserthus’ nye direktør har bred erfaring fra ledelse i skjæringspunktet mellom kultur og kommersielle virksomheter, blant annet som administrerende direktør i Kolonihagen AS, nordisk direktør i Leo Burnett og som konsulent med eget selskap.

Oslo Konserthus står foran et nytt kapittel, skriver de videre i meldingen: «Med 50-årsjubileum på trappene i 2027 følger en ambisjon om å nå flere publikumsgrupper gjennom et bredt og relevant programtilbud. Som administrerende direktør vil Finne ha det overordnede ansvaret for drift og strategisk utvikling, og en sentral rolle i å styrke konserthusets posisjon som en ledende kulturarena.»

Kristina Finne tiltrer i stillingen 1. oktober.