Kristina Finne ny adm dir i Oslo konserthus

Kristina Finne kommer fra Munch, der hun har hatt ansvar for blant annet kommersielle strategier, publikumsvekst, merkevarestrategi og posisjonering. Hun starter i jobben som administrerende direktør i Oslo Konserthus 1. oktober. (Foto: Houssam Laaouar/Oslo Konserthus)

NotisBransjen

Kristina Finne blir ny direktør i Oslo Konserthus

20.04.2026 12:15
- Red.

Kristina Finne overtar sjefsrollen i Konserthuset etter Jørgen Roll.

Finne kommer fra stillingen som kommersiell direktør ved Munch, der hun blant annet har hatt ansvar for utvikling av museets egeninntekter, kommersielle strategier, partnerskap, publikumsvekst, merkevarestrategi og posisjonering, melder Oslo Konserthus mandag formiddag.

– Jeg ser frem til å videreutvikle Oslo Konserthus i tett samspill med styret, organisasjonen og Oslo-filharmonien, sier den påtroppende direktøren.
– Sammen skal vi bygge videre på den sterke posisjonen som er etablert, og utforske hvordan konserthuset kan være relevant og attraktivt for enda flere publikumsgrupper – også kommende generasjoner. Vi skal sammen skape fremtidens musikk- og konserthus, med en tydelig identitet og kunstnerisk integritet.

Oslo Konserthus’ nye direktør har bred erfaring fra ledelse i skjæringspunktet mellom kultur og kommersielle virksomheter, blant annet som administrerende direktør i Kolonihagen AS, nordisk direktør i Leo Burnett og som konsulent med eget selskap.

Oslo Konserthus står foran et nytt kapittel, skriver de videre i meldingen: «Med 50-årsjubileum på trappene i 2027 følger en ambisjon om å nå flere publikumsgrupper gjennom et bredt og relevant programtilbud. Som administrerende direktør vil Finne ha det overordnede ansvaret for drift og strategisk utvikling, og en sentral rolle i å styrke konserthusets posisjon som en ledende kulturarena.»

Kristina Finne tiltrer i stillingen 1. oktober.

Om Oslo Konserthus
Oslo Konserthus åpnet i 1977 og har i snart femti år vært en sentral aktør i Oslos musikkliv. Huset er et viktig samlingspunkt for både norske og internasjonale artister, hjemmebane for Oslo-filharmonien og en bærende kraft i hovedstadens kulturliv. Konserthuset gjennomfører årlig over 400 arrangementer for nærmere 250 000 besøkende.

Erlend Ropstad på Øya

Erlend Ropstad: – Det er en viktig funksjon i et samfunn, at vi forteller disse historiene

For Erlend Ropstad er tilværelsen en kontinuerlig kilde til ideer som siver inn i sangene han skriver. Det kan handle...

Torsdag 5. juni går finalen i Skolenes sangdag 2025 av stabelen – en nasjonal markering der titusener av barn fra hele landet synger sammen i det som har blitt et av norsk skoles største fellestiltak.

Skolenes sangdag – en sangfest som favner hele Norge

Torsdag 5. juni blir et musikalsk høydepunkt for norsk skole: Skolenes sangdag samler barn i hele landet til en storslått...

Kristiansand Symfoniorkester i Kilden, Ønskekonserten 4. april

Orkestrene inn i totalforsvarets tjeneste

I en tid med mørke skyer og krigsfrykt kan kulturen – ikke minst orkestermusikken og fellesskapet den bringer med seg...

Therese Ulvo og SSO – jubileum

Den seremonielle samtidsmusikken

Stavanger er 900 år – og samtidsmusikken får sine fifteen minutes of fame.

Ofo og Klaus Mäkelä da Mäkelä mottok Sibelius prisen i nov

Maestro Mäkelä åpner alle dører

Oslo-filharmonien er velkommen på Europas mest prestisjerike konsertscener. Takket være Klaus Mäkelä. – Det er ingen tvil, det er dirigenten...

Adam Hickox på Slottsplassen

Adam Hickox – Norges nye super-maestro?

Er det nå det skjer, at Trondheim Symfoniorkester får sin internasjonale super-maestro? Er Adam Hickox dirigenten som skal definere orkesteret...

Guro Kleveland, redaktør av Ballade

Ballade på nett i 20 år

1. september 2000 ble musikkmagasinet Ballade lansert på nett. 20 år etter er Ballade.no fortsatt et av landets mest leste...

John Fryer

Sirenenes sang

Den engelske produsenten og musikeren John Fryer lagde drømmepop med This Mortal Coil på 80-tallet. Han har jobbet med artister...

Bjarne Brøndbo

Voi Voi Festivalen: For de godt voksne

Kjente navn til festivalen der Trondheim Symfoniorkester vil trekke seniorene.