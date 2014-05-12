Kollegapris til Parkteatret

Landsmøtet i Norske konsertarrangører kåret Parkteateret som årets konsertarrangør 2013.

Prisen som i år deles ut for sjette gang gikk til Parkteatret Scene i Oslo som i 2013 gjennomførte 263 arrangementer på scenen, hvorav 250 konserter.

Ved utdelingen ble det lagt vekt på ungdomssatsningen Yngling, og Parkteatrets effektivisering av driften, som kombinert med god booking oppgis som hovedgrunnen til at man etter flere år med røde tall nå går mot pluss i regnskapsboka.

Det er publikum og arrangørkolleger som i første omgang nominerer kandidater til prisen. Deretter har en jury bestående av artister, agent, presse og arrangører plukket ut fem nominerte: Parkteatret Scene, Blåfrostfestivalen, Studentersamfundet i Trondhjem, Hulen og Malakoff. Landsmøtedeltakerne i Norske konsertarrangører stemte deretter frem Parkteatret som vinner.