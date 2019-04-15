Ingrid Helene Håvik som japansk tegnet figur

Seeb og Highasakite retter øynene mot Japan – her ser du Highasakite-vokalisten som tegnefilmheltinne.

I den nyslupne musikkvideoen de to norske gruppene nettopp slapp ser man en maske- og hettekledd syngende heltinne i en futuristisk versjon av japansk by.

– Det var både rart og spennende å se seg selv som en animert figur, og det er også første gangen jeg har vært med på noe slikt. Jeg synes videoen ble veldig bra og er kjempefornøyd med resultatet, beskrev Ingrid Helene Håvik til Ballade før videoen ble sluppet.

Animasjonsstudioet Eallin som har laget videoen holder til i det kjente Shinjuku-distriktet i Tokyo. 20 år etter starten på både Gorillaz og det norske tegnede musikkuniverset Planet Noise, hjelper altså Eallin og regissøren, som bare kaller seg Wacchi, de to norske gruppene med å «oversette» kald norsk pop til animé:

Wacchi sier han ville skape en karakter som var «ensom, sterk og oversanselig». I god animé-arv er hun ikke bare jordisk, og forsvinner for gutten i videoen i blå lyn.

– Vil priroitere asiatiske fans

– Vi gjorde ikke videoen for et bevisst fremstøt mot det japanske markedet men det kan jo være det hjelper oss der. Vi ønsket å utforske animé-universet og utvikle et større konsept, kanskje også etter denne videoen. Vi har en god del fans i Asia og kommer til å prioritere dette markedet i større grad fremover men det var ingen bevisst plan med videoen, sier Espen Berg i Seeb. Det spesielle animé-uttrykket kombinerer gjerne spenning med tander men dramatisk estetikk. Animé er den gigantiske filmsjangeren som er animasjons«søsteren» til den særegne japanske tegneserietradisjonen manga. Får Espen drømmen sin oppfylt, lager de også tegneserie:

Kanskje tegneserie

– Vi leker med tanken akkurat nå om å gjøre denne til et manga-hefte og komme med en hel historie rundt et knippe låter som skal ledsage 3 «episoder» til. Der reiser gutten ut i rommet for å lete etter kjæresten som forlot jorda i slutten av videoen. Vi holder på med ideer rundt dette nå og forhåpentligvis vil vi fortsette der vi slapp om ikke lenge, beskriver produsenten/artisten i Seeb.

Begge gruppene er blant Norges største popnavn. Seeb har hatt flere hitsamarbeid med andre artister, som Bastille, One Republic og Dagny.

