Gullbilletten by:Larm: Moroa over for Petre

NRK P3 kan vel ikke sies å ha hatt noen strålende start på høstsesongen. Program- og musikkprofilen har vært gjenstand for svært mye kritikk i forskjellige medier, en kritikk som forrige uke toppet seg med at by:Larm valgte å droppe P3 som samarbeidspartner. – P3 sitter igjen med skjegget, barten, armhulehåret og kjønnshåret i postkassa, skriver Radio Nova-redaktør Madeleine Hegge Bjørnebye i dette innlegget. – Sånn går det med grådige griser som feiger ut og glemmer hva de en gang stod for, skriver Bjørnebye, som håper at Kanal 24 nå griper sjansen til å slå et slag for det musikalske mangfoldet.

Av Madeleine Hegge Bjørnebye

Ansvarlig redaktør, Radio Nova

Og med det var moroa over for P3.

By:larm har gått lei, Kanal 24 har fått sjansen og P3 sitter igjen med skjegget, barten, armhulehåret og kjønnshåret i postkassa.

Det lille som var igjen av kredible musikalske arrangementer har forsvunnet fra kanalens klissete hender. Til pass for dem. Det er ikke annet å forvente når kanalen som i utgangspunktet var et banebrytende alternativ til musikkinteresserte de siste to årene kun har vært opptatt av å fronte seg sjæl. Sånn går det med grådige griser som feiger ut og glemmer hva de en gang stod for.

Argumentet by:Larm-sjef Erland Mogård-Larsen bruker er kommersialiseringa og at de på bekostning av musikken bruker ressursene til å profilere seg sjæl.

Ut ifra hva P3 ønsker å formidle av musikk legger de føringer på hva by:Larm skal være. Dette er nøyaktig det samme Radio Nova kritiserte kanalen for i vinter, da også i forbindelse med blant annet by:Larm. P3 dytter unna alle andre etermedier hver gang de klamme labba deres klaret å grafse til seg enda mer. Det er ikke det smale, det brede, det nye eller det rare kanalen ønsker å ha enerett på. P3 vil ha eneretten til å vise seg fram.

Sånn sett må vi innrømme det er med en viss skadefryd i kroppen vi er vitne til et såpass viktig brudd i det norske musikkmiljøet. Vi har sett det komme.

Men det er trist. P3 hadde orkesterplassen når det gjalt formidlingen av god, ny, annerledes og ikke minst norsk musikk. Det var ingen andre som hadde muligheten og kompetansen til å kunne kjøre like hardt på dette. Hvilket de gjorde. I begynnelsen. For det viste seg at de til slutt ikke var så interessert i dette lenger. Det var P3 som var viktig.

Gullprogrammer som Musikkmisjonen, Harald Are Lund og Urørt som tar for seg nettopp det Mogård-Larsen etterlyser, skvises ut til fordel for fjortismusikk a la NRJ. De alternative programmene har ingen påvirkningskraft når det gjelder kanalens valg av hva som skal spilles i beste sendetid. Da hører du fint lite den musikken disse programmene fronter. Synd for P3. Og ikke bra nok for by;:Larm. Der er jaggu ikke rart de ønsket å finne en annen samarbeidspartner.

Kanal 24 har fått en fordømt god sjanse. Nå må de finne ut hva de vil og hvordan de vil gjøre det. Det er på tide å finne en profil. La oss nå endelig håpe at de tar utfordringen og satser. Hvis ikke vil de ende opp som den tidligere nevnte statskanalen som heretter må nøye seg med observatørrollen.

Hvem vet. Kanskje Kanal 24 bli det P3 en gang var. Kanskje reklamespotter er prisen å betale for å endelig få en nasjonal kanal som kanskje tar det norske musikalske mangfoldet på alvor.

Radio Nova ønsker Kanal 24 lykke til. Vi gleder oss til å høre resultatet. Dere har jaggu fått gullbilletten.

Madeleine Hegge Bjørnebye

ansvarlig redaktør, Radio Nova