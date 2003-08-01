Fra Fredrikstad til Månen: – Er det plass til kultur i Østfold?

I etterkant av at hele to festivaler i Østfoldområdet, Glengfestvalen i Sarpsborg og Månefestivalen i Fredrikstad, har opplevd solide nedturer etter årets arrangementer, har Ballade undersøkt hvorvidt det kan være noe i de ondsinnede ryktene om at Østfold kun har plass til harry-arrangementer. – Langt ifra, sier kulturleder i Fredriksstad Blad, John Johansen, som er hellig overbevist om at det er plass til et stort mangfold også i Østfold: – En festival som Månefestivalen har gode muligheter til å bli bærekraftig, men de må ta seg tid til å etablere seg, sier han til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Sommerens lavere publikumstall har gitt særlig dramatiske utslag i Østfold fylke. Årets utgave av Glengfestivalen i Sarpsborg gikk hele 800 000 kroner i underskudd, noe som førte til at veteranarrangøren Gleng Musikkforum måtte begjære seg konkurs, med en samlet gjeldsbyrde på 2, 7 millioner kroner. Sist helg ble det også klart at Månefestivalen i Fredrikstad hadde tapt betydelige beløp, etter å ha satset friskt på en utvidelse til to dager med musikk. Her solgte man rundt 2000 færre billetter enn hva man hadde håpet på.

John Johansen har via sitt arbeid inngående kjennskap til kultur- og musikklivet i Østfold, og vil blant annet fremheve at Glengfestivalens underskudd ikke skyldes manglende publikummere.

– Gleng musikkfestival hadde mange headlinere, og har alltid trukket mange folk. Falliten skyldes økonomisk rot bak kulissene, forklarer han. – Når det gjelder Månefestivalen er det kanskje rett og slett slik at Fredrikstad ikke er moden eller stor nok til å kunne ha en såpass alternativ festival. Jeg tror de kan få det til, men det kan nok ta litt tid. Bare se på Quartfestivalen, de brukte mange år på å bli så store som de ble – uten sammenligning for øvrig, sier Johansen.

Men syntes han, slik som det har blitt skrevet bl.a. her i Ballade, at Månefestivalen i år kanskje var blitt for stor?

— Den var kanskje litt lettere å produsere og mere oversiktlig i fjor. Men været må også ta litt av skylden og så er det jo selvsagt at de ville ha profittert økonomisk på å ha en større headliner, for eksempel Håkan Hellström, som jo er kjempepopulær her i Fredrikstad, spekulerer han.- Men det koster jo til gjengjeld mer penger, så det er jo for så vidt en ond sirkel. Og så spørs det hva slags festival man vil lage også, fremhever Johansen.

På spørsmålet om hvorvidt det burde ha vært mer støtte i bunnen, er han kategorisk.

— Nei, de har en god del støtte, det er ikke det som er det avgjørende. Men hvis de orker å blø litt nå, så er jeg helt overbevist om at de kan etablere seg som en meget god og godt besøkt nisjefestival; det er jo en meget spesiell stemning der og det er et meget spesielt spennende sted som den arrangeres på, sier Johansen.

Så det er ikke slik at det kun er festivaler slik som Olavsdagene på Greåker – med Torgeir og Kjendisene, MC-treff og karaoke som fremste trekkplastre – som slår an i Østfold?

– Nei, det er noe helt annet, de trekker uansett forskjellig publikum, de konkurrerer på ingen måte. Det er ingen vits i å sette festivaler opp mot hverandre, mener Johansen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det tar som sagt tid å etablere en ny festval. Månefestivalen er kun arrangert på tredje året på rad. Ellers har det av en eller annen grunn alltid vært flere utenbys artister og mer interesse for dem i Sarpsborg enn i Fredrikstad. Gleng musikkfestival har alltid vært flinke med bookingen, blant annet med det resultat at Gitarkameratene faktisk ble stiftet etter en konsert der. I Fredrikstads musikkmiljø råder fremdeles i stor grad lokalpatriotismen; jeg er for eksempel helt overbevist om at de hadde trukket fulle hus hvis de hadde hatt et band som CC Cowboys som headlinere, forklarer Johansen. – Og dette er litt rart, særlig med tanke på at Fredrikstad som by er mye mer utadvendt enn det Sarpsborg er, avslutter Johansen.

Og selv om Månefestivalen opplevde problemer i år, er det mye annet som skjer på kulturfronten i Fredrikstad. Deriblant skal hovedkontoret for Kanal 4 legges til byen, regissør (og bysbarn) Harald Zwart er med på å sette byen på kartet med sin filmvirksomhet, og Statens Medietilsyn, som omfatter Medieforvaltningen, Filmtilsynet og Eierskapstilsynet skal også ha base i Fredrikstad. Samtidig jobbes det på spreng i Sarpsborg for å redde kulturhuset Gleng, og i hvert fall sikre videre drift av både bokkafé og galleri.

Ledelsen i Månefestivalen er ellers i følge Fredriksstad Blad fast bestemt på å arrangere ny musikkfest på FMV-området også neste år, og vil legge inn en betydelig egeninnsats for å få det til – både i form av rigging av scener for mer kommersielle aktører, og rydding av lokaler for bl.a. Forsvarsbygg i Gamlebyen. I tillegg har en rekke musikere, enkeltpersoner og organisasjoner uttrykt sin klare støtte til festivalen.

— Det vi trenger er mye oppmerksomhet, slik at konsertpublikummet på Østlandet får oss inn i bevisstheten sin, sier Jimmy Olsen til FB, og avslutter med samme konklusjon som Johansen.

— Det tar tid å etablere en festival.