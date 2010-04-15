Flystans rammer musikklivet

LØPENDE OPPDATERT: Bajazzfestivalen i Bergen avlyser Eldbjørg Raknes og bygger om paneldebatten. Menuhin-konkurransen i Oslo gjennomføres med endringer. Rockforbundets landsmøte reddet. Nidaros bluesfestival arrangeres med programendringer. Leif Ove Andsnes spiller i Bergen i stedet for i Barcelona. Motorpsycho i Bergen utsatt til mai. Raga Rockers avlyser i Tromsø.

Lørdag:

Bajazzfestivalen, på USF Verftet denne helgen har fått avbud fra både statssekretær og artister. Det første berører åpningsseremonien, det andre programmet. Konserten med Eldbjørg Raknes kl 11 lørdag avlyses, resten av festivalen skal gå som normalt. Festivalens paneldebatt, som spør ”Hvorfor havner musikk for barn i skyggen av musikk for voksne?” har imidlertid måttet svelge en rekke forfall, da de opprinnelige deltakerne sitter fast i ulike deler av landet. Lørdagens debatt kommer derfor til å utføres av følgende vestlendinger:

Ole Hamre – musiker

Brynjulf Stige – nestleder ved Griegakademiet i Bergen

Jan Landro – kulturredaktør i Bergens Tidende

Gine Heiene – produsent i Rikskonsertene

Kjell Inge Øksendal – pedagogisk konsulent Ytrebygda barnehage

Jan Petter Bratland – MADE (Musikk management)

Mer info på www.bergenjazzforum.no .

Fredag:

13.00: Menuhin-konkurransen annonserer askeforsinkelser. Innledende runder og senior-semifinalen forskyves en dag. Problemene i flytrafikken påvirker IKKE åpningskonserten i Oslo Konserthus fredag kl. 1900. Program

12.35: Oppsetningen av Matteuspasjonen i Nidarosdomen lørdag og søndag er reddet. Solistene som fikk problemer med å komme seg til Trondheim har fått erstatninger.

12.30: Den avlyste Motorpsycho-konserten i Bergen torsdag er flyttet til 14. mai i Teglverket.

12.06: Rockforbundet greier trolig å få nok delegater fram til landsmøtet i Trondheim slik at landsmøtet blir vedtaksdyktig.

11.35: Storm weather shanty choir avslutta sin USA-turne i går og skulle etter planen lande i Bergen i dag og gjere ein event-konsert som skulle bidra til balanse i reisebudsjettet. No sit me stuck på Island etter mellomlanding frå Seattle.

11.15: I Bergen arrangerer Festspillene sine Studentimpulser i dag fredag. Det blir endringer i programmet. Blant annet er det usikkert om Den danske strykekvartett når fram. Bergensbandet Fjorden Baby! er av gode grunner ikke avhengig av fly for å gjennomføre. Ekstra bonus: som en konsekvens av at han har måttet avlyse konsert i Barcelona deltar Leif Ove Andsnes på årets Studentimpulser (som han har gjort to ganger tidligere). Fredag dukker han opp i Logen teater.

1045: Også Nidaros Bluesfestival er hardt rammet. Arbeidet med å redde festivalen består blant annet av forsøk på å finne alternativ transport for artister. Festivalen blir gjennomført, men regn med programendringer.

10.30: Norsk Rockforbund skulle egentlig ha samlet 160 delegater fra arrangør- og festivalnorge til landsmøte i Trondheim i helgen. Noen er på vei med buss eller tog. Landsmøtet avlyses dersom ikke 20 prosent av medlemsmassen er representert lørdag kl 10. (Ett av årets temaer er krisekommunikasjon».

Torsdag:

– Nå jobber vi på spreng for å få til en konsert i morgen (fredag), noe som selvsagt avhenger av om flytrafikken kan starte opp igjen i løpet av morgendagen, sier Gøran Thengs i arrangørforeningen ASF til NRK.no om den utsatte Motorpsycho-konserten i Bergen.

Prosjektleder i Menuhin Competition, som begynnre i morgen sier at «flysituasjonen får store konsekvenser».

Mer på NRK.no

