– Businessen nesten like viktig

Saksofonist og komponist Frøy Aagre er ikke så god til å slappe av. De kommende tre månedene bringer henne blant annet til Cannes, Tv2, Kragerø, London, Berlin og Malmø, med en av verdens viktigste jazz-labeler i ryggen og skamros i baggasjen.

Aagre er aktuell med sitt tredje album – Cycle of Silence, utgitt på det tyske plateselskapet ACT music + vision. Platen har fått strålende kritikker fra alle riksavisene og mye ros og oppmerksomhet fra internasjonal presse.

— Først å få kontrakt med ACT og så at platen blir så godt mottatt. Jeg trodde nesten ikke på det, sier hun. Eksponeringen jeg får via ACT kunne jeg aldri fått til selv. Jeg har blitt intervjuet av de største magasinene, avisene og radioene i både Tyskland og England, det har vært helt utrolig, sier hun.

Nøtterøy-jenta begynte å spille i korps da hun var tolv. Målet om så nå ut i verden med musikken kom tidlig. Lenge har hun jobbet målrettet mot ett eneste mål – en kontrakt med det verdenskjente plateselskapet ACT, som er blitt en profilert jazzlabel over store deler av verden. I oktober i fjor ble drømmen virkelighet.

–Nå er alt blitt veldig annerledes, sier hun. Jeg har ett helt apparat som setter opp intervjuer og booker konserter for meg. Før måtte jeg gjøre alt det selv. Nå har jeg mer tid til å jobbe med musikken min, og det er jo det jeg helst vil, sier Aagre fornøyd.

Forretningskvinnen og kunstneren

Da den unge komponisten kom tilbake til Norge etter å ha studert i England kjente hun ingen, og begynte med to tomme hender. Aagre har selv jobbet seg opp til å bli ett kjent navn i det norske jazzmiljøet, og hun har flere tips til musikere som er ute etter internasjonal suksess.

–Musikken er selvfølgelig viktig. Produktet du selger må være bra, men businessen er nesten like viktig, mener hun. Jeg bestemte meg tidlig for å ta tak i min egen karriere, og jeg har gjort ekstremt mye selv. Ingen kommer til deg, man må hele tiden pushe sin egen musikk, slår Aagre fast.

Det viktigste for de fleste artister er jo å få musikken sin ut til folk, mener hun.

— Det er mange som kanskje forandrer på musikken sin eller seg selv for å få inpass i bransjen, sier Aagre. Jeg var alltid helt klar på at jeg aldri skulle forandre på musikken, sounden eller stilen min. Det å være ærlig og oppriktig og stå for det man gjør er essensielt for suksess, og har lønt seg for meg, mener Aagre.

Mer tid til musikk

Tiden som før ble brukt til administrasjon, kan Aagre nå bruke på å gjøre det beste hun vet, sitte ved pianoet hele dagen og la ideene strømme på. Men Aagre prøver å jobbe med musikken hele tiden, uansett hvor hun er.

— Hvis jeg får en ide mens jeg er på turne, skriver jeg den ned med en gang, eller synger inn på diktafonen. Jeg blir inspirert av ting jeg opplever, reiser, steder og mennesker jeg møter, forteller Aagre.

På det nye albumet er for eksempel «Steam Train» inspirert av en tur hun tok med Bergensbanen.

Det har vært mange harde og lange arbeidsdager for Aagre de siste årene

–De som kjenner meg sier at jeg har jobbet veldig hardt de siste ti årene. Selv mener jeg at jeg har jobbet veldig hardt kun de siste to, men de som kjenner meg godt har nok rett. Jeg er ikke en person som tar det rolig, ler hun.

Med en gigant av et plateselskap i ryggen har situasjonen allikevel forandret seg for Aagre. Målet for 2010 er å slappe av litt.

–Jeg skal spille mange konserter i år som jeg ser veldig frem imot. For eksempel blir konserten på Ronnie Scotts i England et høydepunkt. Ellers skal jeg prøve å slappe av litt, men jeg er ikke så god til det, innrømmer Aagre.

Aagres rute.

Hør «Long Distance» fra Cycle of Silence.