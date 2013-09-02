Bruker Piratpartiet fabrikerte data?

INNLEGG: Dersom rapporten innholder fabrikerte løgner vil ikke Piratpartiet referere til rapporten lenger. Men dersom tallene stemmer, er det innholdsindustrien som må endre sin argumentasjon, skriver Håkon Wium Lie.

I en paneldebatt om åndsverksloven onsdag 21. august representerte jeg Piratpartiets syn. Vi synes ikke fildeling er et samfunnsproblem som rettferdiggjør overvåkning og sensur. Som et eksempel på hvorfor vi ikke ser noen krise trakk jeg fram en rapport som konkluderer at underholdningsindustrien vokste med 50% det siste tiåret.

Advokat Rune Ljostad, som representerer innholdsindustrien i panelet, reagerte med å si at tallene fra rapporten var «fabrikerte data» som jeg la fram i mangel av gode argumenter. Han hevder altså at rapporten er usann. Stemmer dette?

Det er mange måter å måle vekst på. Rapporten legger bl.a. fram data om antall bøker publisert og antall filmer laget etc. Disse viser en vekst på over 50% over en tiårsperiode, og rapporten konkluderer at «Through a decade of economic and technological upheavel, the entertainment industry grew 50% while consumers increased spending on entertainment».

Jeg har ikke sjekket alle referansene i rapporten, men tallene og konklusjonene virker troverdige. Dersom rapporten innholder fabrikerte løgner vil ikke Piratpartiet referere til rapporten lenger. Men dersom tallene stemmer, noe jeg antar inntil videre, er det Ljostad og innholdsindustrien som må endre sin argumentasjon — og kanskje også sine meninger.

Jeg fikk ikke spurt Ljostad hvorfor han mener dataene i rapporten fabrikerte. Siden dette er et tema som kanskje interesserer flere ber jeg ham forklare dette.

Håkon Wium Lie er partisekretær, Piratpartiet

Advokat Rune Ljostad ønsker ikke å kommentere saken.