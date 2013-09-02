Bruker Piratpartiet fabrikerte data?

02.09.2013
Håkon Wium LIe

INNLEGG: Dersom rapporten innholder fabrikerte løgner vil ikke Piratpartiet referere til rapporten lenger. Men dersom tallene stemmer, er det innholdsindustrien som må endre sin argumentasjon, skriver Håkon Wium Lie.

I en paneldebatt om åndsverksloven onsdag 21. august representerte jeg Piratpartiets syn. Vi synes ikke fildeling er et samfunnsproblem som rettferdiggjør overvåkning og sensur. Som et eksempel på hvorfor vi ikke ser noen krise trakk jeg fram en rapport som konkluderer at underholdningsindustrien vokste med 50% det siste tiåret.

Advokat Rune Ljostad, som representerer innholdsindustrien i panelet, reagerte med å si at tallene fra rapporten var «fabrikerte data» som jeg la fram i mangel av gode argumenter. Han hevder altså at rapporten er usann. Stemmer dette?

Det er mange måter å måle vekst på. Rapporten legger bl.a. fram data om antall bøker publisert og antall filmer laget etc. Disse viser en vekst på over 50% over en tiårsperiode, og rapporten konkluderer at «Through a decade of economic and technological upheavel, the entertainment industry grew 50% while consumers increased spending on entertainment».

Jeg har ikke sjekket alle referansene i rapporten, men tallene og konklusjonene virker troverdige. Dersom rapporten innholder fabrikerte løgner vil ikke Piratpartiet referere til rapporten lenger. Men dersom tallene stemmer, noe jeg antar inntil videre, er det Ljostad og innholdsindustrien som må endre sin argumentasjon — og kanskje også sine meninger.

Jeg fikk ikke spurt Ljostad hvorfor han mener dataene i rapporten fabrikerte. Siden dette er et tema som kanskje interesserer flere ber jeg ham forklare dette.

Håkon Wium Lie er partisekretær, Piratpartiet
Advokat Rune Ljostad ønsker ikke å kommentere saken.

Relaterte saker

Filmmusikksymposium

Oppfordrar til samling

Konkurransen mellom kunstnarar bør ikkje koma vegen for den felles kampen om opphavsrett og gode arbeidsvilkår, konkluderte paneldeltakarane under eit...

Thomas Gramstad

Hva med demokratiet?

INNLEGG: Gammeldags kontrollopphavsrett kan ikke håndheves uten å avskaffe sivile rettigheter og krenke menneskerettigheter, skriver Thomas Gramstad i elektronisk forpost...

Gramart logo

Mener konfidensielle strømmeavtaler er unødvendige

Mangel på åpenhet gjør det vanskeligere å kjempe artistenes sak, mener GramArt, Susanna Wallumrød og professor Daniel Johansson.

Daniel Johansson sørveiv

– Dagens strømmemodell er en mellomstasjon

Strømmeverdenen vil ende opp med en håndfull aktører, spår svensk doktor i datateknologi.

Ida Jenshus og Anniken Huitfeldt

Vil blokkere Pirate Bay

Kulturdepartementet vil stoppe piratkopiering ved å blokkere nettsteder og tillate registrering av IP-adresser.

Flere saker

Monica Ifejilika, Tuva Syvertsen og Benedicte Maurseth

Ballade radio: Folkemusikken tar et oppgjør med språkbruk

Vi starter i mosegrodde holdninger på en landskappleik. Hør Ballade og Magasinet Folkemusikk sin paneldebatt og podkast om språk, kjønn...

© Colin Eick

Et umulig album

– Når materialet forandrer seg underveis, oppstår det et rom det er mulig å rote rundt i uten å komme...

Inferno – panel – hatytringer i BM

Oppspark til årets Inferno: Gjenhør med debatt om hatytringer i black metal

Ballade radio: Varm opp til metalfestivalen med den heite debatten om hatytringer i black metal fra fjorårets festival, med et...