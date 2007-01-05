Bonnier Amigo kjøper Tuba

Bonnier Amigo Music Norway A/S har pr. 31/12 2006 kjøpt 100% av aksjene i Tuba Records A/S, i følge en fersk pressemelding fra Bonnier Amigo.

Samtlige medarbeidere i Tuba fortsetter i selskapet, som også fremover vil være å finne på sin nåværende adresse, heter det i meldingen.

Tuba Records, som er et uavhengig plate- og distribusjonsselskap, ble startet i 1999 og utgir artister som Enslaved, Keep of Kalessin, Skambankt, Washington, Funeral, Lumsk og Susperia.

Dessuten distribuerer selskapet labler som bl a. Sub Pop, Candlelight, Black Balloon Records og artister som The Shins, Eva Cassidy og Band of Horses.

Selskapet hadde i 2006 en omsetning på ca 13 millioner kroner.

Bonnier Amigo Music Norway A/S, et av Norges ledende plate- og distribusjonsselskaper, ble startet i 1999 og utgir artister som Paperboys, Henning Kvitnes, Karpe Diem, Stonegard, Lilyjets, Ane Brun og Mira Craig.

Av utenlandske artister representerer selskapet bl.a Katie Melua, Tom Waits og Beth Hart.

Bonnier Amigo Music Norway hadde i 2006 en omsetning på ca 30 millioner kroner.

Øivind Hagen i Tuba Records mener at alliansen med Bonnier Amigo Music vil styrke firmaets posisjon i både Norge og utlandet.

Cai Leitner, adm.dir. i Bonnier Amigo Music Norway, uttaler: «Kjøpet av Tuba har lenge stått på vår ønskeliste, da Tuba alltid har hatt en ledende posisjon i sitt segment og dermed bidrar til ytterligere bredde i vårt

repertoar.»