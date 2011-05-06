Automatisk guide

Nordmannen Anders Austad har laget en veiviser for de som blir overveldet av strømmetilbudet.

Den norske strømmetjenesten WiMP skiller seg fra andre tjenester som Spotify ved at de har en egen redaksjon som anbefaler musikk til brukerne, og som vier spesiell oppmerksomhet til lokal musikk i de ulike landene tjenesten tilbys.

Da Spotifys ledelse var i Oslo under by:Larm, forklarte Jonathan Forster under en presentasjon at også de i fremtiden blant annet ville satse mer på lokalt innhold. Et naturlig spørsmål etterpå var «hvordan?».

— Det er ikke så viktig for oss at eventuelle anbefalinger kommer fra Spotify selv. Det kan like gjerne være eksterne kilder som anbefaler musikken, og som lager spillelister til Spotify, sa Forster til Ballade da, og skisserte eksempler der Spotify støttet en klassiskblogg som laget spillelister med ny/aktuell klassiskmusikk, og så videre.

Anmelderstyrte lister

Et eksempel på det er tjenesten Pitchify. Nettsiden setter sammen spillelister basert på de mest positive anmeldelsene fra de toneangivende musikksidene Pitchfork og Drowned in Sound (DiS).

Pitchify er laget av nordmannen Anders Austad (32). Tjenesten guider lyttere ved hjelp av en automatisert prosess.

— Man åpner Spotify og kan velge mellom 13 millioner låter. Da er det ikke lett å vite hvor man skal begynne. Det begynte med at jeg gjorde det manuelt: Leste anmeldelser på Pitchfork og DiS, og sjekket om de albumene som virket interessante var å finne på Spotify. Etter en stund laget jeg et banalt enkelt script for meg selv – primært fordi jeg er lat – som hver dag sjekker anmeldelsene på de to sidene, og så sjekker flere ganger daglig for å finne de aktuelle albumene så snart de legges ut. Noen kamerater mente jeg burde gjøre det lille programmet tilgjengelig på nettet. Det er sånn omtrent halvannet år siden, sier Auestad.

— Hvor mange bruker tjenesten?

— Det er veldig vanskelig å finne totalen, fordi det er mange forskjelige måter å følge Pitchify-listene på. Selve nettsiden pitchify.com hadde ca 13.000 unike besøk forrige måned. 26% kom fra England, 18% Frankrike, 15% Sverige og 12% USA. Det er over 1000 som følger tjenesten på Twitter, mens RSS-strømmen fra pitchify.com har cirka 700 abonnenter. Spotify er per dags dato tilgjengelig i 7 land, og jeg har mest engelske brukere. I det siste har jeg fått mange flere brukere også fra USA, hvor Spotify ikke er lansert enda. Så enten er det Spotify som gjør noen små fremstøt der, eller så er det mange som jukser seg til adgang til strømmetjenesten ved å bruke proxy-servere.

– Er det noen penger i dette for deg?

— Jeg har så vidt testet en liten reklame i RSS-feeden. Men det er egentlig null inntekter å hente, og det har jeg da heller ikke noe mål om. Driftskostnadene i dag er så å si ingenting. Men om siden skulle bli veldig mye større, vil jeg måtte ha litt inntekter bare for å unngå at det blir et tapsprosjekt.

— Hva tenker du om WiMP-løsningen, hvor strømmetjenesten selv har en tydelig redaksjonell tilstedeværelse?

— Jeg har bodd i England de siste årene, og har derfor ikke fått brukt WiMP så mye. I starten var den slags guiding noe jeg savnet veldig, det er jo derfor jeg har startet Pitchify. Etter hvert har jeg tenkt at guidingen best kan gjøres ved for eksempel bloggere og andre eksterne kilder.

— Har du noe kontakt med Spotify?

— Nei, ingen offisiell kontakt. Jeg har litt twitterkontakt med noen av dem som jobber der, men det er helt uformelt, og Pitchify er på ingen måte noe som er promotert av Spotify.

— Har du fått andre tilbud som en følge av Pitchify?

— Jeg har hatt noen uformelle samtaler med andre, men det er ikke noe konkret på gang per nå.

200 millioner lister

— Vi har ikke vært direkte involvert i Pitchify, men synes selvsagt at det er en spennende tjeneste som gir inspirasjon til musikkfans og som kan hjelpe dem med å oppdage ny musikk, sier Sofie Grant i Spotify.

Hun sier videre at Spotifybrukere til nå har laget over 200 millioner spillelister.

— Styrken ligger i å få brukerne våre til å dele musikk, og la dem finne kilder som kan hjelpe dem med å oppdage ny musikk. Pitchify er et kreativt eksempel på noe som har vokst frem fra Pitchfork og Drowned in Sound, der musikkanmelderes anbefalinger raskt kan tas vare på av Spotify-brukere.

Vil ha eksklusivt innhold

Norske WiMP har også vært innom tanken på å slippe eksterne kilder lenger inn i det redaksjonelle arbeidet.

— Vi har absolutt tenkt på det, og har ved enkelte anledninger brukt eksterne eksperter til å sette opp noen spillelister, sier Sveinung Rndal i WiMP.

— Men vi valgte ganske tidlig å ikke binde oss til noen «supereksperter», fordi vi ville forme tjenesten med en egen redaksjonell linje, og synliggjøre hva WiMP ønsket å få til. En kommer sannsynligvis til å se økende bruk av ekstern kompetanse, uten at jeg nå kan si hva det eventuelt skal være. Uansett blir det nok innhold som er laget eksklusivt for WiMP.