Bransjen

46,3 avregnede millioner

Publisert
09.12.2014
Skrevet av
- Red.

I TONOs fjerde kvartalsavregning utbetales midler for bruk av musikk i kringkasting, bruk av norsk musikk i utlandet, samt NCB-avregning for fysisk salg og online.

25 millioner av potten blir utbetalt til TONO-medlemmer mens 20,4 millioner går til rettighetshavere i andre land. 

I tillegg kommer bortimot en million til uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk og for omtvistede rettigheter. Midlene er ikke enda avregnet.

Disse midlene utbetaler vi først når vi har 100 prosent sikkerhet om rette mottaker for midlene. Det er helt avgjørende for oss å avregne presist og korrekt, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm i en pressemelding.

Avregningsområdene omfatter fremføringer på radio og tv i andre kvartal 2014, urfremføring i 2013, utlandsavregning og diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer.

I tillegg avregnes 13,4 millioner til TONOs medlemmer fra TONOs datterselskap NCB. Deres avregning inneholder blant annet Spotify for juni-august 2014, WiMP for januar-mars 2014 og iTunes for januar-mars 2014. Utbetaling effektueres i uke 50 (8.-12. desember).

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

