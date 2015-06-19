1,375 mill til orgelutvikling i Stavanger

Sparebankstiftelsen Sr-bank gir millionbeløp ti å utvikle orgelet I Stavanger konserthus.

Midlene skal benyttes til å bygge et spesiallaget mobilt spillebord. Dette kan koples til orgelet med kabel, og plassers fleksibelt på podiet.

– Dette bringer organisten ned på scenen, noe som vil øke publikumsopplevelsen ved orgelkonserter betraktelig, forklarer konserthusorganist Nils Henrik Asheim i en pressemelding.

– Spillebordet vil også åpne for nye konsertframførelser og ha en viktig pedagogisk funksjon. Det gir nye muligheter å kunne veksle mellom det mekaniske spillebordet som er bygd inn i orgelet, og et elektrisk spillebord på scenen.

Orgelet i konsertsalen Fartein Valen er bygd av Ryde & Berg Orgelbyggeri. Konserthuset har prioritert en aktiv bruk av orgelet i sin virksomhet, og har invitert en rekke internasjonale konsertorganister til å holde solokonserter på instrumentet.

I tillegg har konserthusorganist Nils Henrik Asheim fått utvikle kunstneriske samarbeid på tvers av sjangere, i konseptet Orgelnatt.