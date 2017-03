Norwegian Wood med kun norske artister

Av

Norrwegian Wood festivalen ble i fjor holdt som en én-dags festival på Sukkerbiten i Oslo. Før det hadde festivalen holdt stand i Frognerbadet siden 1992. I år er den tilbake i Frognerparken, med Svein Bjørge og Toffen Gundersen som nye drivere.

Festivalen kan i år også feire 25 år jubileum. Nærmere 70 prosent av alle artistene som har spilt på festivalen opp gjennom årene norske. Og da påtroppende festivalsjef, Svein Bjørge, gikk inn for å redde festivalen var det ifølge pressemeldingen med en klar idé om hvordan jubilanten skulle feires: Norwegian Wood skal være en hyllest til den norske musikken og de norske artistene. Tre dager til ende.

– Jeg er både glad og stolt over valget, som sikkert oppleves kontroversielt av enkelte. Men et poeng er at norsk musikk også selger billetter, norske artister trekker publikum. I et stort antall. Så hvorfor ikke gjøre en ren norsk festival når man først skal feire Norwegian Wood?, sier Svein Bjørge i meldingen.

Han har stor tro på at folk kommer til å møte opp i hopetall.

– Norwegian Wood er en legendarisk festival med en fantastisk booking-historikk. Midt i Oslo ligger denne unike perlen av en konsertarena, sier han i meldingen.

Foreløpig program:

Torsdag 15. Juni: Susanne Sundfør, Jaga Jazzist, TBA

Fredag 16. Juni:OnklP & De Fjerne Slektningene, Raga Rockers, Oslo Ess, Klovner i Kamp

Lørdag 17. Juni: deLillos (m/gjester), Kari Bremnes, TBA, TBA