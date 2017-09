I Sverige lanseres et nasjonalt turneverktøy syv år etter nedleggelse av Rikskonsertene

Av

Det har gått syv år siden svenskene la ned sin utgave av Rikskonserter. I følge Musikverket till Musikarrangörer I Samverkan (MAIS) har det ikke kommet til noe fullgodt alternativ for samordning av nasjonale turnéer etter nedleggelsen.

MAIS lanserer derfor det digitale, nettbaserte turnéverktøyet Samspel.

– Samspel tar ett helhetsgrep og skaper overblikk og struktur i tomrommet etter Rikskonsertene, sier Samspels koordinatorer Eva Omagbemi og Peter Pontvik i en pressemelding.

De understreker videre at verktøyet skal bidra til å gi et bredere tilbud til alle, uavhengig av hvor de bor. Målet er å fremme det fire musikklivet, og lage en holdbar struktur for turnéfeltet. De har også utarbeidet en trepunktsplan for hvordan strukturen skal videreutvikles, der Samspel inngår som en viktig bestanddel.

