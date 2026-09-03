Lasse Marhaug: Helt om natten, helt om dagen

I kunsten velger Lasse Marhaug sjelden minste motstands vei. Selv omtaler han seg som en utradisjonell musiker, og i år er han Ultima-aktuell med "Trash This Temple" – en konsert som varer i 24 timer.

Ballade publiserer de kommende dagene seks intervjuer gjort og skrevet av studenter ved Institutt for musikkvitenskap (IMV), Universitetet i Oslo. Tekstene er blitt til i et samarbeid mellom IMV, Ultima og Ballade, der musikkskribentene og kritikerne Ola Nordal og Bodil Maroni Jensen har vært mentorer og sparringspartnere for studentene. Kunstnerne som er intervjuet er aktuelle i forbindelse med Ultimafestivalen 2026. Dette intervjuet er laget av spirende musikkskribent Anna Sofie Alme.

Med en produktiv karriere som strekker seg fra utøver til produsent, billedkunstner til grafisk designer, og filmregissør til fotograf (for å nevne noe), har Lasse Marhaug satt sitt preg på den alternative musikkscenen i over 30 år.

Marhaug ringer meg fra kjøkkenet sitt på Sortland, og forteller fritt om et allsidig virke innen støymusikk – denne litt mystiske sjangeren som både begeistrer og forundrer.

– Vi i dette kunstmusikkfeltet har kanskje en annen tilnærming. Det er noe annet enn prestisje i det her, det er musikk ingen blir rik på. Da blir det litt senkede skuldre, og så tror jeg det handler mer om det kollektive og det kollegiale, og dialogene som kommer ut av det, forteller han.

Uendelige muligheter

Marhaug er opptatt av hvordan støymusikken gir rom for tolkning, og skaper en frihet både for lytter og kunstner. Ifølge Marhaug er dette med på å gjøre støyens verden så rik, og handlingsrommet så stort.

– Støymusikken traff meg fordi det føltes ut som alle typer musikk samtidig. Den hadde en åpenhet og en abstrakt kvalitet som appellerte til meg. Da jeg begynte å jobbe med støymusikk, føltes det ut som den største musikalske paletten jeg kunne drømme om.

For mange har kunstneriske preferanser en tendens til å feste seg tidlig, og det man fyller ørene med som barn, blir ofte med videre. Marhaug forteller at flere av hans tidlige inspirasjonskilder fortsatt er til stede – nå som en del av hans eget musikalske uttrykk.

– Det som interesserer meg nå, som 52-åring, er faktisk mye det samme som da jeg var 15. Det er bare at jeg har mer erfaring, og jeg har blitt flinkere til å artikulere det, men det er egentlig de samme tingene som taler til meg, reflekterer Marhaug.

Som gutt vokste Marhaugs interesse for det alternative, og han ble tidlig begeistret for NRKs rolle som kringkaster av nisjemusikken. Gjennom statskanalen ble han introdusert for den eksperimentelle musikken, og radiosendingene knyttet han til en verden de færreste kjente til. Marhaug gir statsfinansiert radio noe av æren for hans musikalske dannelse.

– Jeg var interessert i rar musikk, og var en guttunge uten særlig input på en øy oppe i Nord-Norge. Men jeg kunne slå på radioen, og så var det en fantastisk radiovert som het Harald Are Lund som spilte akkurat den musikken jeg var interessert i.

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I løpet av samtalen snakker vi om det herlige med å oppdage ny musikk på radio, som man aldri ville funnet gjennom algoritme-styrte spillelister.

– Plutselig er det noen som har gjort en jobb for deg, og valgt ut noen plater. Radio er kjempeviktig for meg, og jeg ble veldig glad når NRK kom inn og ville være med på et såpass ambisiøst prosjekt, sier Marhaug.

Stort format i Store Studio

Trash This Temple skal nemlig finne sted nettopp i NRKs storstue – Store Studio på Marienlyst.

Og når samtalen beveger seg inn på det Ultima-aktuelle prosjektet, er det vanskelig å komme utenom det unektelig litt spreke tidsformatet. Flytende tidsbegrep og nysgjerrighet rundt det abstrakte i musikken er blant det Marhaug trekker frem som inspirasjon for prosjektet.

– Min første tanke var at denne musikken funker best når den får tid, og får lov til å utfolde seg. I popmusikk kan du si alt du vil si på tre minutter, men i denne musikken er ikke tre minutter nok i det hele tatt. Det er konkret, og du kan måle hvor langt et stykke musikk er, men oppfattelsen av denne musikken gjør at du får en fleksibel persepsjon av den.

På scenen føler Marhaug på en elastisk følelse av tid, og er spent på hva som skjer med hans egen oppfattelse av musikken etter et helt døgn. Vil fokuset svinge? Vil det gå opp og ned? Vil han slite eller bli lei? Marhaug mener det er umulig å forutse. Men han håper det kan føre til nye perspektiver, og peker på at kreativitet er som en muskel som kan trenes opp.

– Det kan hende jeg kommer inn til et sted jeg aldri har vært før, og at det åpner en helt ny verden.

– Hvordan ser du for deg at publikum vil oppføre seg i løpet av konsertdøgnet?

– Folk kan være der så lenge de vil, eller så kort de vil – og begge deler har like høy verdi. Om du kommer frem og tilbake, og går inn og ut som du vil. Jeg er opptatt av prosess, og hvordan kunst blir til. Vi pratet tidlig om at jeg må være nærme publikum, forteller Marhaug.

Under konserten skal publikum sitte rundt Marhaug mens han spiller, i et forsøk på å inkludere de besøkende i hans prosess. Lasse Marhaug er nøye med å ikke legge føringer på publikum, hverken hvordan de beveger seg eller hvordan de opplever musikken.

– Det er en helt demokratisk, kollektiv opplevelse.

– Hva håper du at publikum sitter igjen med etter konserten?

– Jeg vil at de skal ha en eller annen opplevelse. Jeg har ikke tenkt at det er viktig om de liker eller ikke liker det. Når du går inn på konsert, og jeg spiller noe som de ikke har hørt før, har det utvidet deres verden. Om de liker det eller ikke har ikke så mye å si – deres verden har blitt litt større, og da er egentlig jobben gjort. Jeg eier ikke opplevelsen, jeg har ingen eierskap til den. Jeg gjør musikken tilgjengelig, og folk kan lytte, og de er invitert. Men hvordan de opplever det, har jeg ingen rett til å diktere. Det får være opp til den som hører, konkluderer Marhaug.

Les mer på Ultimas hjemmesider om Lasse Marhaugs verk og konsert Trash This Temple lørdag 12. til søndag 13. september.