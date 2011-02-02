Profesjonelle arbeidsforhold

INNLEGG: «Profesjonaliseringen har kommet langt», mener Det Norske Solistkor. Men korets ansettelsespolitikk synes å være i strid med arbeidsmiljøloven, påpeker Anders Hovind, nestleder i MFO.

Under overskriften «» redegjør daglig leder i Det Norske Solistkor Marie Bakken Sivertsen på Ballades nettsider like etter nyttår for hvordan koret drives og hvilke mål det har. Vi opplever artikkelen som et signal til bevilgende myndigheter om at Solistkoret ønsker seg bedre økonomiske rammebetingelser. Bakken Sivertsen har utvilsomt rett i at profesjonaliseringen er kommet langt i den forstand at Solistkoret har et høyt nivå både kunstnerisk og ambisjonsmessig. Dessverre er ikke disse to faktorene alene nok til å avgjøre om et kor er profesjonelt eller ikke. For MFO er det i tillegg utslagsgivende hvordan man ivaretar sine ansatte gjennom ordnede arbeidsforhold.

I strid med loven

I redegjørelsen for hvordan koret er organisert kommer det fram at 26 sangere har «kontrakter på åremål, hovedsakelig i toårige engasjementer». Med forbehold om vi ikke har misforstått de faktiske forholdene, vil vi peke på at slike ansettelser er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse (§ 14-9).

Reiser noen spørsmål

For et kor som i stor grad er avhengig av offentlige tilskudd for å finansiere sin virksomhet, er det viktig at også ansettelsesforholdene er ryddige. Bakken Sivertsen skriver at koret med dagens finansielle rammer ikke kan bygge en «institusjonalisert» organisasjon med en mer «fasttømret» driftsform.

Vi leser dette slik at selv om Solistkoret i dag ikke ser seg i stand til å gi sangerne fast ansettelse, ville dette fra ledelsens side ha vært ønskelig hvis økonomien ble bedre og mer forutsigbar. Samtidig gis det i artikkelen uttrykk for at dagens prosjektbaserte virksomhet er ønskelig ut fra kunstneriske årsaker. Dette reiser noen spørsmål rundt Solistkorets ansettelsespolitikk – både nå og i en forhåpentligvis enda lysere økonomisk framtid.