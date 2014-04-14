Pris til Sigbjørn Apeland

Får Vossa Jazz-prisen for grensesprengjande improvisasjon i jazz- folkemusikk og kyrkjemusikalsk samanheng.

Prisen på kr.30.000,- skal gå til «den frilans jazzmusikaren frå Hordaland som i løpet av festivalåret har gjort seg mest fortent til denne heideren».

I juryens grunngjevnad heiter det at «Årets prisvinnar er på same måte som dei føregåande sentral i det profesjonelle utøvarmiljøet i fylket. Men på eitt felt skil han seg ut frå dei andre; han har teoretisk fordjupa seg i spenningsfeltet mellom «tradisjon» og «fornying», «underhaldning» og «fordjuping», og det «folkelege» og det «høgverdige». I praksis har dette resultert i grensesprengjande improvisasjon, både i jazz-, folkemusikk og kyrkjemusikalsk samanheng».

Vossa Jazz prisen er gjeven av Hordaland Fylke og vart utdelt under festivalen denne helga.