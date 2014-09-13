Ylvis til Universal Music Norden

Ylvis har signet til Universal Music Norden som gir ut deres åtte nye singler i høst.

Singlene, med tilhørende musikkvideoer, gis ut i forbindelse med høstens sesong av I Kveld Med YLVIS LIVE.

– En platekontrakt vil alltid være på siden av det vi driver med, men vi er glad for nå å være på Universal, sier Vegard og Bård Ylvisåker i en pressemelding.

– Det avgjørende var Universals evne til å behandle Norden som ett marked, med en plan og ett team, sier manager Jørgen Thue.

Stargate-produserte «Truckers Hitch» er første låt i rekken og slippes på alle digitale plattformer idet åpningsshowet går av på Folketeateret 16. september.