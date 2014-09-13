Populærmusikk

Ylvis til Universal Music Norden

13.09.2014
- Red.

Ylvis har signet til Universal Music Norden som gir ut deres åtte nye singler i høst.

Singlene, med tilhørende musikkvideoer, gis ut i forbindelse med høstens sesong av I Kveld Med YLVIS LIVE.

– En platekontrakt vil alltid være på siden av det vi driver med, men vi er glad for nå å være på Universal, sier Vegard og Bård Ylvisåker i en pressemelding.

– Det avgjørende var Universals evne til å behandle Norden som ett marked, med en plan og ett team, sier manager Jørgen Thue.

Stargate-produserte «Truckers Hitch» er første låt i rekken og slippes på alle digitale plattformer idet åpningsshowet går av på Folketeateret 16. september.

 

Lars Lundevall

Slik inspirerer Kjartan Kristiansen i Dumdum Boys gitarkollega Lars Lundevall

deLillos-gitarist Lars Lundevall velger inspirator blant andre norske rockegitarister: Kjartan Kristiansen er den med fetest egen stil – og med...

Korøving under koronakrisen med Kvindelige Studenters Sangforening

Vi vil øve, men er det mulig?

Etter at veilederen for «Smittevern for musikkøvelser» kom i april har det frivillige musikklivet møtt på utfordringer med å gjennomføre...

Nosizwe Foto: Moe Chakiri

Disse er nominert til Phonofile Nordic Music Prize

To norske navn blant de 12 nominerte nordiske artistene til prisen som deles ut under by:Larm.