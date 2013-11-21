Smelter om plastgitarer til vinyl

Det er for få vinyler og for mange plastgitarer i verden, mener fem norske band. Leverer du inn plastgitaren din får du en samlevinyl med musikken deres på.

Initiativet kommer fra Skambankt som ved sin siste plateutgivelse oppfordret fans til å levere inn sine plastgitarer og få den smeltet om til vinyl. Skambankt forteller at de fikk inn flere hundre gitarer, og med det mer råvare til vinylsinglene enn de hadde tenkt.

Derfor tar de prosjektet videre, og samarbeider nå med bandene Bigbang, Raga Rockers, Rumble in Rhodos og Atlanter. Et mål med prosjektet er at flere vil lære seg å spille på en gitar med strenger fremfor knapper.

Det er også lagt inn en kompensasjon i prosjektet. Bandene har gjort avtale med instrumentkjeden 4Sound som tilbyr rabatt på ekte gitarer. Alle som allerede har levert inn sin plastgitar for å få Skambanktsingelen, får dessuten tilbud om å få den nye samlevinylen.

— At vi er flere band som kan samles om å lage en, – ikke bare eksklusiv, men veldig spesiell skive til folk – og samtidig kanskje inspirerer noen til å kjøpe og lære seg å spille på en vaskeekte gitar varmer hjertet, sier Skambankt-vokalist Terje Winterstø Røthing i en pressemelding.

Dette er tracklisten til singelen:

Raga Rockers – Desperado

Bigbang – Magic Hour

Skambankt – Voodoo

Rumble in Rhodos – Eternal Seesaw (Live)

Atlanter – Kaktos