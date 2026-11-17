13 norske kor skal synge Eidsvågs sanger i vinter.

I februar og mars 2027 reiser artist Bjørn Eidsvåg ut på turné for å treffe en rekke norske kor. Turneen som starter i Bøler kirke 17. februar og avsluttes i Asker kirke 14. mars har fått navnet «Amen». På hver konsert synger han sammen med et lokalt kor.

Repertoaret består av kjente sanger, aktuelle sanger og noen helt nye, tilpasset akustikken og høytideligheten i kirkerommet, beskriver Eidsvåg i en pressemelding.

– Kirkekonserter er spesielt for meg. Kirkerommet gjør meg høytidsstemt, litt lavmælt og andektig, og det liker jeg. Jeg har hatt mange konserter i kirker opp igjennom, men det er en stund siden sist jeg var på kirketurné. Nå legger vi ut på en igjen, sier Bjørn Eidsvåg i pressemeldinga.

– Vi har invitert lokale kor til å være med rundt omkring. Det har vi god erfaring med. Repertoaret er tilpasset akustikken og høytideligheten, og jeg tror historiene som fortelles, kler rommet godt.

I «Amen» oppsummerer Eidsvåg en lang karriere, ting han trodde på, men har måttet legge bak seg, og ting han tror mer på nå.

– Jeg leter også med lys og lykte etter håp og framtidstro i en relativt mørk tid. Amen høres kanskje ut som et siste farvel. Det er det forhåpentlig ikke, men det er en slags avrunding. For Amen betyr først og fremst: Måtte det bli slik. La det skje!