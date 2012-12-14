Ny sjef for Insomnia

I januar ansettes Christian Hollingsæter som festivalsjef ved Insomnia. Han blir den første festivalsjefen som mottar lønn for å lede festivalen.

– Vi er svært fornøyde med at Christian Hollingsæter har takket ja til å gå inn i stillingen som festivalsjef, sier Julie Gjengedal, styreleder i Insomniafestivalen, i en pressemelding.

Hollingsæter har kunstfaglig bakgrunn og er aktiv som elektronikaartist under navnet Le Petit Garçon. Han har vært konstituert i rollen som festivalsjef etter Anette Tunheim Jakobsen og hadde ansvaret for gjennomføringen av årets festival.

Insomnia skriver også i pressemeldingen at den økonomiske utviklingen har vært positiv og at festivalen nå er gjeldsfri.