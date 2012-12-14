Populærmusikk

Ny sjef for Insomnia

Publisert
14.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Blir den første lønnede festivalsjefen ved Tromsøfestivalen.

I januar ansettes Christian Hollingsæter som festivalsjef ved Insomnia. Han blir den første festivalsjefen som mottar lønn for å lede festivalen.

– Vi er svært fornøyde med at Christian Hollingsæter har takket ja til å gå inn i stillingen som festivalsjef, sier Julie Gjengedal, styreleder i Insomniafestivalen, i en pressemelding.

Hollingsæter har kunstfaglig bakgrunn og er aktiv som elektronikaartist under navnet Le Petit Garçon. Han har vært konstituert i rollen som festivalsjef etter Anette Tunheim Jakobsen og hadde ansvaret for gjennomføringen av årets festival.

Insomnia skriver også i pressemeldingen at den økonomiske utviklingen har vært positiv og at festivalen nå er gjeldsfri.

Relaterte saker

Fra Buktafestivalen 2011.

Fra festival til musikkby

Tromsø kan skilte med festivaler som Bukta, Døgnvill og Insomnia. Likevel er det få nye, lokale artister som når ut.

Bertine Zetlitz 2003(Foto: Bertine.com)

Insomnia finner formen

I kveld innleder Bertine Zetlitz den femte Insomnia-festivalen med dobbeltkonsert på Driv i Tromsø. Festivalsjef Vidar Hanssen mener festivalen nå...

Flere saker

Kirsten Flagstad etter debuten ved The Metropolitan i New York 2. februar

Verdenspremiere, endelig: Operaen om Kirsten Flagstads liv

Etter mange pandemi-skjær i sjøen: Kirsten Flagstads liv blir endelig å se og høre på scenen, med musikk av Ketil...

Kassetter Foto: acappsaddict/flickr

Ei hyllest til kassetten

– Det vesle, avlange formatet, lukta av hard plast, kjensla av spolane som sklir litt fram og tilbake i kassetthuset....

Fra Nasjonalbiblioteket

– Sånn kan vi ikke ha det i bibliotekene

Er det mulig å få et innblikk i Nasjonalbibliotekets planer for tilgjengeliggjøring av musikk, spør Frida Røsand i dette svaret...