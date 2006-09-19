Ny musikksjef på Quart: – Vi skal vinne kampen mot Hove!

Nytilsatt musikksjef Jørgen Skauge akter ikke å la Quart tape kampen mot Hovefestivalen. Økt kapasitet, et nytt utendørsamfi og fortsatt fokus på de nye, spennende bandene er deler av Skauges vinnerresept på det som kan bli en spennende duell i skjærgården neste festivalsommer. Skauge berømmer mentaliteten og samholdet i Quart. Vi skal vinne kampen mot Hove, sier musikksjefen i dette intervjuet med Ballade.

Av Bjørn Hammershaug

— Det er som om alle har våknet opp! Aldri i verden om vi skal tape mot Arendal.

Slik beskriver en offensiv Jørgen Skauge mentaliteten som nå råder i hele Kristiansand i forhold til den kommende storsatsningen Hovefestivalen.

Størst, best, viktigst

Skauge er nytilsatt musikksjef på Quart, og etterfølger Toffen Gunnufsen som forlot skuta til fordel for det som kan bli en alvorlig konkurrent på festivalmarkedet neste sommer.

Den 27 år gamle bergenseren er nok for mange et ukjent navn, men han er ingen fersking i bransjen. På Quart har han jobbet som assistent på bandservicekontoret de siste to årene. Tidligere har han vært involvert i blant annet booking på Østsia Kulturhus og med konsertserien Trash Pop i Kristiansand. Han har også booket turneer i samarbeid med Stageway.

Skauge virker oppriktig positiv og har et tydelig engasjement i forhold til utfordringene som venter i tiden fremover. For han samtykker i at festivalen nå har fått en seriøs konkurrent med Hove:

— Vi må bare bli bedre. Vårt motto er å være den største, beste og viktigste festivalen i Norge. Ett konkret tiltak er å øke kapasiteten, og det ser ut til at vi får gjennom planen om å bygge et utendørs amfi med plass til cirka 15 000 mennesker.

Ikke et ”one-man show”

Etter Toffen Gunnufsens kontroversielle og mye omtalte avgang fra Quart til Hovefestivalen har Quart delt hans gamle stilling i to. Skauge har blitt musikkansvarlig med hovedansvar for den kunstneriske biten, mens Helge Josdal inntrer som festivalsjef fra 1. november.

— Denne delingen ble bestemt av rene praktiske hensyn, forklarer Skauge. – Det vil komme til syne når vi skal fronte festivalen utad, og vi mener det er fornuftig at Quart ikke fremstår som et ”one-man show”.

På sikt vil folk merke at Toffen er borte, mener Skauge:

— Vi vil nok rendyrke at vi er en rockfestival, selv om vi selvsagt skal ha innslag av andre stilarter også. Selv om vi skal jakte på de største fiskene, vil fokus ligge på ”up & coming” artister. Det er satt av en del reisepenger på budsjettet, og jeg kommer til å være ganske aktiv med å besøke andre arenaer for musikk, for eksempel South by Southwest i Austin, by:Larm og diverse svenske festivaler i tiden fremover.

I hvilken grad videreføres samarbeidsmodellene som Toffen bygget opp gjennom 15 år?

— Mye av det vil føres videre. Samarbeidet med Gunnar Eide Concerts og EMA TelStar fortsetter, og Rune Lem hos Gunnar Eide styrer med de største artistene som tidligere. Samtidig har jeg et eget kontaktnett som jeg kommer til å bruke.

Quart er en byfestival

Skauge nevner både Emmaboda og Accelerator som spennende arrangementer i grannelandet, og mener at samarbeid med andre aktører er veien å gå for å skape en bedre festival.

— Festivalene har blitt så proffe. Enten man liker det eller ikke, så dreier det seg om business med store penger i omløp. Samarbeid er veien å gå for å gi publikum skikkelig kvalitet.

Det blir vel ikke noe særlig samarbeid med Hove går jeg ut fra?

– He-he… knegger Skauge. – Nei, det blir det nok ikke, men vi har allerede hatt uformelle samtaler med Øyafestivalen.

Samarbeid er også et stikkord i forhold til Quart og byen Kristiansand. Toffen var vel noe kritisk til at klubbene var passive gratispassasjerer til pengemaskinen Quart. Hvordan vil du legge opp samarbeidet til klubbene i byen?

— Quart er en byfestival, og det skal vi profilere oss på. Jeg vil ta kontakt med alle partene i byen og vi skal ha et allmøte for de som har lyst til å bygge et samarbeid med Quart. Vi ønsker en blanding av klubber, DJ’s og liveartister i sentrum også.

Et bankende indiehjerte

Quart er kjent for sin progressive booking med rom for både store stjerner og en sterk indie-profil. Hvor mener hr. Skauge de mest interessante strømningene finnes i dag?

— Vel, nøler Skauge. – Uten at det nødvendigvis vil gjenspeile programmet på Quart, så ligger nok min personlige smak plassert hos de uetablerte og i alternativ/indie.

Så hvis du kan bestemme tre personlige drømmeartister på Quart til neste år…?

— Ja, da må jeg nesten si Belle & Sebastian, The Shins og Pavement, humrer han. – De to første har jeg ikke sett live før, og Pavement hadde det vært utrolig kult å sett igjen.

Så gjenstår det å se hvilken artister som neste sommer står på Quart under Jørgen Skauges ledelse. Han er i hvert fall klar for utfordringene som venter. Toffens avgang og Hoves inntreden på festivalmarkedet var kanskje ikke bare negativt. En opprømt musikksjef forteller at det er som hele byen har brettet opp ermene med en ny glød.

— Det har skjedd en mentalitetsendring både i Quarts organisasjon og i hele byen. Folk er med i en helt annen grad enn før. Det blir en kamp mot Hove, og den kampen skal vi vinne!