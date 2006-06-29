Norges første rockefestival med gullklokke: Fjellparkfestivalen fyller 25 år

Fjellparkfestivalen i Flekkefjord ble etablert i 1982, og årets festival er dermed den 25. i rekken. Etter lengre «kniving» med Glopperock i Sandane, som ikke arrangerte festival i 2000, overtok Fjellparken tittelen som landets lengstlevende rockefestival. I år feirer de med både lokale, nasjonale og et par internasjonale gjester.

Av Bjørn Hammershaug

Årets slagord er ”Gullklokke for utro tjeneste”. Å være utro tjener i Flekkefjord er ikke en bragd, det er en nødvendighet, mener arrangøren ved byens rockeklubb:

— Skulle alt putret på i samstemt enighet slik det gjerne er i småbyen, ville det blitt veldig kjedelig. At Fjellparkfestivalen bidrar til å lette litt på kulturpanikken er derfor uhyre viktig. Å gi rom for kreative artister og arrangører, og ikke minst for et utfoldende publikum, gjør at vi har noe å glede oss til, noe å snakke om, noe å være stolte av. Slik får vi en identitet, slik blir vi en del av verden, og verden sier hei til oss i år også.

Lokal forankring

Årets program avspeiler en jordnær lokal forankring med artister Elvira Nicolaisen, Serena Maneesh og Tønes som regionale trekkplaster.

Av andre artister på jubileumsarrangementet kommer også nasjonale festivaltravere som Raga Rockers, Ravi og Ralph Myers and the Jack Herren Band.

I tillegg får Fjellparken besøk av engelske The Young Knives og franske The Sons of Saturn, begge spennende navn innen indierocken.

Fjellparkfestivalen har en liten tradisjon på å tidlig hente frem slike gryende ”kred-navn”, og har tidligere presentert størrelser som Neutral Milk Hotel, Trumans Water og Urusei Yatsura.

Alf (15)

Under festivalen vil også Alf (15)- prisen bli utdelt. Navnet stammer fra en moralsk kinoreklame fra 70-tallet og ble delt ut for første gang i 1993. Alf (15) tildeles personer eller aktører som har gjort en spesiell innsats for kulturlivet i lokalsamfunnet.

Tidligere prisvinnere inkluderer Frank Tønnesen, Ole Petter Andreassen og Joakim Haugland.

Publikumsrekord?

Oversikt over tidligere prisvinnere:

Publikumsrekorden på cirka 1300 ble satt i 1993 med artister som Motorpsycho, Ingenting og Pogo Pops på programmet. Den gang gikk rett i overkant av 1300 betalende gjennom porten i Fjellparken. Kanskje står den rekorden for fall i år?