Lage Fosheim har gått bort

Fosheim var blant annet kjent fra The Monroes, Broadway News og Tre Små Griser. Fosheim ble 55 år gammel.

Fosheim sovnet inn i Frankrike denne helgen, etter at han ble diagnostisert med kreft tidlig i sommer.

Fosheim hylles nå som en livsnyter og gledesspreder og som en markant personlighet i norsk musikkliv.

Ikke minst trekkes hans bidrag til norsk musikkhistorie frem. Popduoen The Monroes gjorde stor suksess på 80-tallet, og var tidlig ute med å lage profesjonelle musikkvideoer. Låtene Cheerioe og Sunday People er høydepunkter fra duoens karriere.

Fosheim har også gjort en innsats for norsk musikkliv som promosjef for Universal Music i perioden 1995-2008, og blir rost for sin evne til å få undergrunnsartister frem.

