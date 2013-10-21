Populærmusikk

Lage Fosheim har gått bort

21.10.2013
- Red.

Fosheim var blant annet kjent fra The Monroes, Broadway News og Tre Små Griser. Fosheim ble 55 år gammel.

Fosheim sovnet inn i Frankrike denne helgen, etter at han ble diagnostisert med kreft tidlig i sommer.

Fosheim hylles nå som en livsnyter og gledesspreder og som en markant personlighet i norsk musikkliv.

Ikke minst trekkes hans bidrag til norsk musikkhistorie frem. Popduoen The Monroes gjorde stor suksess på 80-tallet, og var tidlig ute med å lage profesjonelle musikkvideoer. Låtene Cheerioe og Sunday People er høydepunkter fra duoens karriere.

Fosheim har også gjort en innsats for norsk musikkliv som promosjef for Universal Music i perioden 1995-2008, og blir rost for sin evne til å få undergrunnsartister frem.

Les minneord og kondolanser hos Aftenposten, VG, Dagbladet og NRK.

Flere saker

Bluesgitar

I Sverige lanseres et nasjonalt turneverktøy syv år etter nedleggelse av Rikskonsertene

Det nettbaserte verktøyet Samspel skal fylle tomrommet etter Rikskonsertene i Sverige.

Izabell

Izabell tyster på seg selv

Indietilværelse og eget hip-hopkollektiv har gjort stavangerrapperen friere.

Still fra videoen til Signe DØ

Ballade video XCI: Om natten sover vi på Månen

Syv videoer, en premiere. Vi hilser våren med Signe DØ, Christian Winther, Rural Tapes, Frøkedal & Familien, kinGeorg, Hey Love...