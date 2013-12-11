Gitarduell

Metal-gitarist The Commander-In-Chief og klassisk gitarist Thomas Valeur møttes til duell i en tolkning av Zigeunerweisen. Youtubevideoen er nå vist over 47 000 ganger.

Under Festspillene i Bergen delte de to gitaristene scene og ble enige om å gjøre opptak av Sarasates virtuose Zigeunerweisen.

Innspillingen skjedde i Modern World Studios i Cotswolds i England i november og i forrige uke ble tolkningen lansert som video og single. Videoen ble omtalt i Guitar World, og en uke senere er duellen vist drøyt 47 000 ganger på YouTube.

I går besøkte Commander-In-Chief Mike Reads’ show på BBC radio. Intervjuet kan høres fra 02:06:00.