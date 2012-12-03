Frelsesarmeen blir digital

Selger en nedlastbar låt i stedet for jule-CD i år.

Etter ti år med jule-CD med profilerte artister som blant andre DDE, Jan Werner og Rita Eriksen, kaster Frelsesarmeen i år seg på den digitale bølgen.

I stedet for CDen skal man i år kunne kjøpe et julekort med en nedlastbar julelåt, skrevet og innspilt for anledningen.

Låten heter «Håp i ei gryte», og er laget av bandet Narum. Den ble fremført for første gang underjulegrantenningen på Universitetsplassen i Oslo i helgen.

— Ved å gi en sang i julegave er du med på å støtte mennesker som har det vanskelig. At vi nå har gått fra den tradisjonelle jule-CDen er unikt i Frelsesarme-sammenheng, sier Andrew Hannevik, informasjonssjef i Frelsesarmeen i en pressemelding.

«En moderne måte å gi støtte på», heter det videre i pressemeldingen, og julekortet med låt er å få tak i hos Coop, Mester Grønn, Notabene, Norli, Libris og Bok & Media for 80 kroner.