Folkemusikk

Fransk visitt i Oslo og Bergen

Publisert
01.12.2005
Skrevet av
- Red.

I samråd med Anne Moberg, Rikskonsertene, inviterte Norges ambassade i Frankrike fire franske journalister til Oslo World Music Festival 1.- 7. november 2005. Samtlige berømmet Unni Løvlid, som var sentral under festivalens åpningsforestilling, som en meget profesjonell, dyktig og interessant kunstner med stor framtid. Også utøvere som Spunk, Annie, Queendom og plateaktuelle Adjagas har fått mye fin oppmerksomhet etter tiltaket.

Journalistene representerer de viktige nasjonale radiokanaler France Musiques, France Culture og Radio France International, og en av deltakerne skiver i tillegg artikler for flere musikktidsskrifter, opplyser ambassaden i Paris. Oppholdet varierte fra to til syv dager. Festivalen engasjerte den franske Wilfred Vuillaume (som bl.a. representerer den franske radioen i Oslo) som vert og veileder for de franske gjestene.

Ambassaden hadde et oppfølgingsmøte med journalistene 25. november. En representant for det franske musikk- og kulturtidsskriftet Les Inrockuptibles som var invitert til Bergen i forbindelse med lansering av Annie (ved Telle Records) deltok også på dette møtet. Journalisten Laurence Aloir fra RFI var forhindret pga reisevirksomhet, og ambassaden tar en egen oppfølging med RFI senere.

— Journalistene som var i Oslo berømmet både festivalen, programmet og den mottakelse de hadde fått i Oslo. Kontakten med Wilfred Vuillaume hadde vært meget verdifull, og han ble berømmet for sin store innsikt i norsk musikkmiljø samt meget positiv og profesjonell bistand, forteller Anne Rikter Svendsen ved Den kongelige ambassade i Paris.

France Musiques sendte 22. november en times reportasje fra Oslo i programmet Couleurs du Monde, med hovedfokus på Unni Løvlid, den samiske duoen Adjagas og Mari Boine. Programmet har flere hundre tusen lyttere.

— France Culture vil ferdigstille sitt program fra Oslo i desember, og det sendes i januar 2006. Ambassaden setter France Culture i kontakt med en profesjonell tolk som kan gjengi de norske stemmene fra intervjuopptak. Programmet fra Norge går i sendingen Equinoxe som har 600 – 700 000 lyttere, opplyser Rikter-Svendsen.

— Elodie Maillot fra France Culture arbeider også freelance bl.a. for magasinene Mondomix og Vibrations. Hun vil skrive en artikkel for Monomix med utgangspunkt i festivalen, og med hovedfokus på Queendom og særlig Asta Busingye Lydersen. For Vibration vil hun skrive en artikkel fra festivalen med hovedfokus på Spunk, Frode Haltli og Maja Ratkje.

Også besøket i Bergen hadde vært vellykket, og ambassaden vil følge opp samtlige journalisters interesse for norsk musikk- og festivalliv. Ambassaden vil bl.a. følge opp med mer informasjon og eventuell invitasjon til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Risør Kammerfest, Påskefestivalen i Karasjok og andre samiske festivaler.

Ambassaden takker ellers Rikskonsertene ved direktør for Oslo World Music Festival Anne Moberg for det man kaller «et utmerket, profesjonelt og effektivt samarbeid».

— Når vi inviterer journalister til Norge er det avgjørende at det finnes et godt mottakerapparat og en egen kontaktperson som kan bistå journalistene både før og under oppholdet. Dette fungerte perfekt ved Oslo World Music Festival, avslutter Rikter-Svendsen.

