Populærmusikk

Fortapte sjeler i Kristiansand

20.10.2005
Bjørn Hammershaug

Fem band, flere kunstutstillinger og et par butikker skal gjøre Samsen kulturhus til et mørkt sted under den kommende Halloween-feiringen. Lost Souls Halloween Festival er ellers rusfritt og åpent for alle. – Det er ikke så mange tilbud til de under 18 år her i Kristiansand. Vi synes derfor at Lost Souls skal være noe som alle kan ha glede av, sier festivalsjef Therese K. Hermansen.

Det er ildsjelene bak klubbkonseptet Redemption i Kristiansand som arrangerer den omfattende festivalen: Lost Souls Halloween Festival heter den, og kan tilby fire norske og ett britisk band.

I tillegg blir det DJs, kunstutstillinger innen ”goth/dark art” og salgsboder av relaterte effekter fra klær/utstyrsbutikken Darklands og bok/spill/tegneseriesjappa Outland.

Alt foregår på Samsen kulturhus i Kristiansand den 29. oktober fra klokken 17, og frem til midnatt.

— Vi arrangerte Lost Souls for første gang i 2004, og det ble en umiddelbar suksess, sier festivalsjef og presseansvarlig Therese K. Hermansen til Ballade.

— Vi håpet på rundt 100 stykker, men fikk det dobbelte. Den gang stod blant andre Green Carnation og Tömmermenn på plakaten.

Nå som de knytter festivalen opp mot Halloween håper de på en gjentakelse av suksessen:

— Vi har planlagt bedre, har større band og et bredere tilbud i år, sier hun.

Samsen kulturhus har plass til 5-600 mennesker, men Hermansen tror likevel det kan bli trangt om plassen. Ikke minst siden festivalen er rusfri og dermed ikke har noen aldersgrense. Det er et tilbud festivalsjefen tror byens yngre garde setter pris på:

— Vi arrangerer jo Redemption-kvelder månedlig her i Kristiansand, på klubben På Hjørnet. Der er det 20 års aldersgrense, og det er i det hele tatt ikke så mange tilbud til de under 18 år her i byen. Vi synes derfor at Lost Souls skal være noe som alle kan ha glede av.

Metall-baren På Hjørnet, klubbkonseptet Redemption og klesforretningen Darklands – det virker som om miljøet for mørk musikk er ganske stort i Kristiansand, noe Hermansen bare er delvis enig i.

— Det har nok tatt seg litt opp de siste 2-3 årene, men det er ikke så veldig stort her nede, sier hun. De har likevel merket stor etterspørsel rundt årets arrangement.

Til Lost Souls kommer det både norske og internasjonale navn i år. Nøkkelord for den musikalske stilen er goth, synth/industri og metall.

Årets hovedband er britiske Killing Miranda (UK), ellers spiller The Sins of Thy Beloved, Goatlord, Konfront og Artifact.

Du kan lese mer om goth-miljøet på Sørlandet på www.gothic.no. En samling med ressurser på nettet finner du også på denne siden fra Gotham Nights.

