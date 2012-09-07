Populærmusikk

a-ha Hedres av kongen

Publisert
07.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Tildeles St. Olavs Orden i november.

H.M. Kongen har utnevnt Magne Furuholmen, Morten Harket og Pål Waaktaar Savoy til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for deres innsats for norsk musikkliv.

Dekorasjonene vil bli overrakt ved et arrangement i Oslo den 6. november.

A-ha har solgt 35 millioner album på verdensbasis, og er det første og eneste norske bandet som har toppet den amerikanske Billboard-listen.

– Magne, Morten og Pål syns det er en stor ære å bli tildelt St. Olavs Orden, sier a-has manager Harald Wiik til Dagbladet.

