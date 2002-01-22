Politikk & debatt

Også Skuespillerforbundet reagerer

Publisert
22.01.2002
Skrevet av
- Red.

Som bakgrunn for den situasjonen der Norsk kulturråd har sett seg nødt til å be om et møte med Stortingets kulturkomite, bringer vi her et åpent brev fra bl.a. Agnete Haaland i Norsk skuespillerforbund, der hun forsvarer de fagkunstneriske vurderingene som Kulturrådet representerer.

Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater og Orkesterforening og Danse- og Teatersentrum beklager den situasjon som nå er skapt i forbindelse med Budsjettforliket i Stortinget der 2,7 mill. kr er flyttet fra Norsk kulturfond til statsbudsjettet for å dekke spesifikke prosjekter uavhengig av Norsk kulturråds faglige vurdering.

Dette har medført at Scenekunstkonsulent Kai Johnsen har trukket seg. Han har i dag fått følge av fem av kulturrådets sju medlemmer i Rådets fagutvalg for scenekunst. Det er dyktige mennesker som her velger å fratre sine stillinger og verv for å markere det viktige prinsipp at politikere bør holde seg på «en armlengdes avstand» fra de fagkunstneriske vurderinger politikerne selv har vedtatt å delegere til Norsk kulturråd. Dette innebærer en alvorlig oppfordring til de samme politiske miljøene om på nytt å gjennomgå og avklare forholdet mellom det politiske beslutningsnivå og fagkunstneriske vurderinger.

Hvis ikke, frykter vi store rekrutteringsproblemer til slike stillinger og verv.

Norsk Skuespillerforbund
Agnete Haaland

Norsk Teater og Orkesterforening
Morten Gjelten

Tove Bratten
Danse- og Teatersentrum

DebattOrganisasjonerPolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

