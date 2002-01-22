Også Skuespillerforbundet reagerer

Som bakgrunn for den situasjonen der Norsk kulturråd har sett seg nødt til å be om et møte med Stortingets kulturkomite, bringer vi her et åpent brev fra bl.a. Agnete Haaland i Norsk skuespillerforbund, der hun forsvarer de fagkunstneriske vurderingene som Kulturrådet representerer.

Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater og Orkesterforening og Danse- og Teatersentrum beklager den situasjon som nå er skapt i forbindelse med Budsjettforliket i Stortinget der 2,7 mill. kr er flyttet fra Norsk kulturfond til statsbudsjettet for å dekke spesifikke prosjekter uavhengig av Norsk kulturråds faglige vurdering.

Dette har medført at Scenekunstkonsulent Kai Johnsen har trukket seg. Han har i dag fått følge av fem av kulturrådets sju medlemmer i Rådets fagutvalg for scenekunst. Det er dyktige mennesker som her velger å fratre sine stillinger og verv for å markere det viktige prinsipp at politikere bør holde seg på «en armlengdes avstand» fra de fagkunstneriske vurderinger politikerne selv har vedtatt å delegere til Norsk kulturråd. Dette innebærer en alvorlig oppfordring til de samme politiske miljøene om på nytt å gjennomgå og avklare forholdet mellom det politiske beslutningsnivå og fagkunstneriske vurderinger.

Hvis ikke, frykter vi store rekrutteringsproblemer til slike stillinger og verv.

Norsk Skuespillerforbund

Agnete Haaland

Norsk Teater og Orkesterforening

Morten Gjelten

Tove Bratten

Danse- og Teatersentrum