Musikere demonstrerer

Onsdag demonstrerte norske musikere utenfor den Russiske Ambassaden i protest mot Russlands nye anti-homo-lov.

I forbindelse med G20 møte i St. Petersburg den 5. september, har organisasjonen All Out oppfordret til markeringer og demonstrasjoner verden over. Målet er at oppmerksomheten rundt Russlands nye anti-homo-lov skal få så mye pressedekning at lederene blir nødt til å ta opp dette på møtet.

I Oslo stilte en rekke av byens musikere til markering utenfor den Russiske Ambassaden. Blant dem som varslet sine bidrag er Isabelle van Keulen (internasjonal solist og forhenværende gjesteleder av Det Norske Kammerorkester), Geir Inge Lothsberg og Liv Hilde Klokk fra Oslo Strykekvartett, Berit Cardas fra Vertavokvartetten, Per Kristian Skalstad, dirigent og fiolinist, Audun Sandvik, solocellist i KORK, samt musikere fra Oslofilharmonien og Operaorkesteret og musikkstudenter ved NMH og Barratt Dues Musikkinstitutt.

På repertoaret sto vals fra Tsjaikovskis strykeserenade, til ære for den russiske komponisten som også var homofil. I tillegg spilte de Beatles-sangen «all you need is love».

— Det er så mange som har kjempet for oss her vi er nå. Nå er det vår tur til å kjempe for de som trenger det. Vi vil dit for å markere at kjærlighet ikke kan være ulovlig, og for å vise at alle me heve stemmen og hjelpe sine brødre og søstre i Russland, sier en av initiativtakerne i Norge, bratsjisten Ida Bryhn.