Om å ikke bli hørt

Publisert
10.11.2011
Skrevet av
- Red.

INNLEGG: Jeg føler meg nok litt som et alibi for MENs virksomhet, skriver Bugge Wesseltoft.

Dette innlegget er en oppfølging innslaget i Kulturnytt (ca midtveis i denne mp3-filen) om debatten rundt Music Export Norway (MEN), der MENs leder Inger Dirdal ble intervjuet. Red. anm.

Kjære Inger Dirdal,

Du nevnte mitt navn litt indignert flere ganger i P2s kulturnyttsending den 8. november.

Det er korrekt at jeg sitter i Music Export Norways ressursgruppe for eksport av norsk jazz. Vi har hatt to møter med generell synsing om ideer rundt dette. Denne gruppen ble initiert cirka 10 år etter MENs oppstart. Jeg føler meg nok litt som et «alibi» for MENs virksomhet.

Les også:

Mitt poeng med «å ikke bli hørt» gjelder nettopp oppstart av steder som MEN (og mange andre kulturinstitusjoner som forvalter penger beregnet på norsk kunst og kultur). Hvorfor ble det ikke satt ned en «tenkegruppe» med ett bredt utvalg av utøvere og bransjefolk rundt oppstarten av MEN? Godt lederskap er å hente kunnskap fra de som sitter på den, i tillegg til å skape entusiasme og eierskap i alle ledd. Dette opplever jeg desverre som en mangelvare i norsk kulturliv.

Forøvrig: Les . Hun får sagt alt dette på en fantastisk måte!

mvh
Bugge Wesseltoft – plateselskapdriver, søknadsskriver, webbutikk eier, reiseplanlegger, musiker, artist og komponist (omtrent i den rekkefølgen).

Debatt

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

