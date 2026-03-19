Svein Bjørkøy 1951–2026

MINNEORD: Svein Helge Bjørkøy gikk bort 5. mars.

Musikkhøgskolens mangeårige professor i sang, Svein Helge Bjørkøy, gikk bort 5. mars, nær 75 år gammel. Bisettelsen er i Nittedal kirke fredag 20. mars klokka 13.

Bjørkøy ble ansatt på Norges musikkhøgskole (NMH) i 1987 og var prorektor mellom 1993-1995. Han ble professor i 1999 og var fagseksjonsleder for sang, etter hvert også for dirigering og kirkemusikk, i flere år frem til 2017.

Han ble født i Hemne i 1951, og tok lærerskoleeksamen på Levanger i 1973. Videre bygde han på utdanningen sin med kristendom mellomfag og musikk hovedfag mellom 1975 og 1985.

Men hele tiden var det sangen, med lærere som Kjell Kristensen, Helge Birkeland, Bjørg Tønnesen og Oscar Raaum i Norge, samt kortere og lengre studier med Elisabeth Sjögren i Göteborg, Oren Brown i New York og Susanna Eken i København.

Som utøver debuterte han i Universitets Aula i 1984. Da hadde han allerede vært freelancesanger i lengre tid, med særlig kirkekonserter og romansekonserter. Han spilte også inn sanger skrevet av Øystein Sommerfelt, og av David Monrad Johansen på 2000-tallet.

Før han kom til NMH var Svein Bjørkøy lærer og sangpedagog ved flere videregående skoler, og han ledet også musikklinjen ved Rønningen folkehøyskole i årene mellom 1979 og 1986.

Svein vil bli husket som en kreativ, hardtarbeidende og hyggelig kollega, og en toneangivende sangpedagog. Flere fremhever Sveins gode humor, og hans vittige replikk. Han hadde omsorg for studentene, sangerne, og kollegaene, og jobbet for iherdig for faget og musikken.

Vi, kollegaer på Norges musikkhøgskole, lyser fred over Svein Bjørkøys minne.

