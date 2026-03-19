Svein Bjørkøy

Svein Bjørkøy var professor i sang ved Norges musikkhøgskole.(Foto: Paal Audestad)

Musikken og livet

Svein Bjørkøy 1951–2026

Publisert
19.03.2026

MINNEORD: Svein Helge Bjørkøy gikk bort 5. mars. Les kollegaenes minneord over professoren og sangeren.

Musikkhøgskolens mangeårige professor i sang, Svein Helge Bjørkøy, gikk bort 5. mars, nær 75 år gammel. Bisettelsen er i Nittedal kirke fredag 20. mars klokka 13.

Bjørkøy ble ansatt på Norges musikkhøgskole (NMH) i 1987 og var prorektor mellom 1993-1995. Han ble professor i 1999 og var fagseksjonsleder for sang, etter hvert også for dirigering og kirkemusikk, i flere år frem til 2017.

Han ble født i Hemne i 1951, og tok lærerskoleeksamen på Levanger i 1973. Videre bygde han på utdanningen sin med kristendom mellomfag og musikk hovedfag mellom 1975 og 1985.

Men hele tiden var det sangen, med lærere som Kjell Kristensen, Helge Birkeland, Bjørg Tønnesen og Oscar Raaum i Norge, samt kortere og lengre studier med Elisabeth Sjögren i Göteborg, Oren Brown i New York og Susanna Eken i København.

Som utøver debuterte han i Universitets Aula i 1984. Da hadde han allerede vært freelancesanger i lengre tid, med særlig kirkekonserter og romansekonserter. Han spilte også inn sanger skrevet av Øystein Sommerfelt, og av David Monrad Johansen på 2000-tallet.

Før han kom til NMH var Svein Bjørkøy lærer og sangpedagog ved flere videregående skoler, og han ledet også musikklinjen ved Rønningen folkehøyskole i årene mellom 1979 og 1986.

Svein vil bli husket som en kreativ, hardtarbeidende og hyggelig kollega, og en toneangivende sangpedagog. Flere fremhever Sveins gode humor, og hans vittige replikk. Han hadde omsorg for studentene, sangerne, og kollegaene, og jobbet for iherdig for faget og musikken.

Vi, kollegaer på Norges musikkhøgskole, lyser fred over Svein Bjørkøys minne.

Se også minneside for Svein Bjørkøy og statusoppdatering på NMHs Facebook-side.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

 

MinneordNMHNorges musikkhøgskoleprofessorsangSvein Bjørkøy

Relaterte saker

Barbro Marklund

– Vær et unntak!

Litt prest, litt psykolog, litt mamma og mye mentor. Barbro Marklund har undervist sangstudenter ved Norges musikkhøgskole gjennom nesten 30...

Flere saker

Fra musikk i mottak Foto: Samspill

– I fjor fikk vi kutt, og i år forventes det at vi skal juble for den samme summen

Kulturrådet stanset utfasingen av Samspill etter positive endringer fra musikkorganisasjonen.

Mariann Breivik, Ståle Stenslie og Mihriban Rai

Tre nye ledere i Kulturtanken

De tre avdelingsdirektørene er Ståle Stenslie, Mihriban Rai og June Mariann Breivik.

Syncron Stage Orchestra fremfører Sound of Light i Brahms salen i Musikverein i Wien

Når kunstig intelligens co-komponerer musikken

Algoritmer lager nye remikser til fri bruk, og teknologibedrift bestiller nordlys-symfoni for å promotere mobiltelefonens AI. Kan maskiner erstatte det...