Leif Braseth (1932–2026): En pionér for barns musikkopplevelser

MINNEORD: Leif Braseth satte varige spor i norsk musikk- og kulturliv gjennom sitt visjonære, strategiske og målrettede arbeid, skriver tre av Braseths kollegaer i tidligere Rikskonsertene.

Av Tone Vandvik, Kjell Thoreby og Tom Gravlie – kollegaer av Leif Braseth i Rikskonsertene

Leif Braseth ble født 28. januar 1932 i Snåsa og døde 25. januar 2026 i Alvdal.

Gjennom et langt og innholdsrikt liv bidro han aktivt i samfunnet som lærer, lærebokforfatter av til sammen 19 bøker i musikk og bøker om historiske emner som «Samer sør for midnattssola» fra 2014.

Men hans viktigste innsats var på musikkfeltet. Fra Rikskonsertenes oppstart høsten 1967 og i 21 år ledet han utbyggingen av skolekonsertvirksomheten i Norge. Modellen hans var nyskapende og bygget på et tett samarbeid mellom stat, fylke og kommune. Målet var å nå ut til alle elever i grunnskolen med et likeverdig tilbud om levende musikk i skoledagen. 32 år senere, med 10 000 skolekonserter i året, ble målet nådd der alle kommuner var med.

Leif skapte et bredt engasjement for sin visjon internt i Rikskonsertene, i Kulturdepartementet, i fylkene og i kommunene. Distriktskontorer og kommunalt ansatte musikere var tidsriktige og viktige grep på 1970-tallet. I dag lever mye av det beste fra skolekonsertene gjennom Den kulturelle skolesekken.

Fra 1973 til 1976 ledet Leif «Braseth-utvalget», som utredet kommunale musikkskoler. Musikkskolene slo rot over hele landet, og har bidratt til det rike musikklivet i Norge. Senere er disse blitt lovpålagt og videreutviklet til dagens kulturskoler.

Som kollega og leder var Leif varm og inkluderende. Han viste sine medarbeidere stor tillit og ekte engasjement i en hektisk hverdag. Hans lune humor og lyttende stil bidro til et godt arbeidsmiljø og følelse av fellesskap for en viktig sak.

Vi minnes Leif Braseth med varme og takknemlighet. Våre tanker går til hans kjære Gudvor og familien.