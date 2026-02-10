Musikken og livet

Leif Braseth (1932–2026): En pionér for barns musikkopplevelser

Publisert
10.02.2026

MINNEORD: Leif Braseth satte varige spor i norsk musikk- og kulturliv gjennom sitt visjonære, strategiske og målrettede arbeid, skriver tre av Braseths kollegaer i tidligere Rikskonsertene.

Av Tone Vandvik, Kjell Thoreby og Tom Gravlie – kollegaer av Leif Braseth i Rikskonsertene

 

Leif Braseth ble født 28. januar 1932 i Snåsa og døde 25. januar 2026 i Alvdal.

Gjennom et langt og innholdsrikt liv bidro han aktivt i samfunnet som lærer, lærebokforfatter av til sammen 19 bøker i musikk og bøker om historiske emner som «Samer sør for midnattssola» fra 2014.

Men hans viktigste innsats var på musikkfeltet. Fra Rikskonsertenes oppstart høsten 1967 og i 21 år ledet han utbyggingen av skolekonsertvirksomheten i Norge. Modellen hans var nyskapende og bygget på et tett samarbeid mellom stat, fylke og kommune. Målet var å nå ut til alle elever i grunnskolen med et likeverdig tilbud om levende musikk i skoledagen. 32 år senere, med 10 000 skolekonserter i året, ble målet nådd der alle kommuner var med.

Leif skapte et bredt engasjement for sin visjon internt i Rikskonsertene, i Kulturdepartementet, i fylkene og i kommunene. Distriktskontorer og kommunalt ansatte musikere var tidsriktige og viktige grep på 1970-tallet. I dag lever mye av det beste fra skolekonsertene gjennom Den kulturelle skolesekken.

Fra 1973 til 1976 ledet Leif «Braseth-utvalget», som utredet kommunale musikkskoler. Musikkskolene slo rot over hele landet, og har bidratt til det rike musikklivet i Norge. Senere er disse blitt lovpålagt og videreutviklet til dagens kulturskoler.

Som kollega og leder var Leif varm og inkluderende. Han viste sine medarbeidere stor tillit og ekte engasjement i en hektisk hverdag. Hans lune humor og lyttende stil bidro til et godt arbeidsmiljø og følelse av fellesskap for en viktig sak.

Leif har satt varige spor i norsk musikk- og kulturliv gjennom sitt visjonære, strategiske og målrettede arbeid.

Vi minnes Leif Braseth med varme og takknemlighet. Våre tanker går til hans kjære Gudvor og familien.

