Populær bandleir for jenter får dobbelt så mange plasser.

LOUD! er AKKS og Musikk og Ungdoms bandleir for jenter. Den ønsker å motvirke den skjeve kjønnsbalansen i norsk musikkbransje, hvor gutta er flest, og både spiller og tjener mer.

LOUD er inspirert av lignende leire over hele verden, og ble arrangert for første gang i fjor. Pågangen var stor, og LOUD! utvider kapasiteten gjennom en ekstra leiruke.

Påmeldingen åpner 15. februar og det oppfordres til å melde seg på tidlig for å sikre seg plass. Vanlig deltakeravgift er 3500, men det vil være mulighet for rabatt for familier med presset økonomi.

Leiren vil finne sted på leirstedet Flipside i Vest-Agder 21.-27. juni og 29.juni-5.juli. Se informasjon på www.loudcamp.com.