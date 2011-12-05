Kvotering ikke hensiktsmessig

INNLEGG: Vi tror på likestilling, ikke kvotering, sier de ansvarlige for Trondheim Calling.

Dette innlegget er et svar på Nora Mihles oppfordring til Trondheim Calling om å , red. anm.

Kjære Nora Mihle, tusen takk for flott innlegg om et viktig tema!

Vi i Trondheim Calling skulle selvfølgelig ønsket selv at det var flere kvinnelige påmeldte. Kjønnsfordeling er viktig for å oppnå kunstnerisk mangfold, og musikkbransjen i Norge slik vi kjenner den ønsker

svært gjerne flere gode kvinnelige utøvere å presentere, og ønsker seg flere kvinner inn på produksjons og fagsiden av bransjen. Hvert år før festivalsesongen blusser den samme debatten opp, og festivalene

får smekk på fingrene fordi kvinneandelen er lav på det totale programmet.

Problemstillingen er gjeldende, og er ikke løst.

Korrekte tall

Du har basert dine tall på kun det første artistslippet. Hvis en tar med det resterende artistprogrammet som blir lansert fredag 9.desember har 25% av bandene kvinnelige frontfigurer. Dette er en fin blanding av demoband

som ikke ble plukket i første runde, og andre bookinger for å skape et festivalprogram hvor publikum skal få oppleve nye lyder og artister på forskjellige nivå, men som alle er på vei opp.

På Trondheim Calling 2011 var omtrent 20% av musikerne kvinner, og 27% av bandene hadde kvinnelige medlemmer. Antall kvinnelige søkere har begge år vært under 30% av den totale søknadsbunken. Blant deltagerne på lokalcampen til Song:Expo, som vi arrangerte i august 2011, var det i overkant av 25% kvinnelige deltagere.

Dette er de korrekte tall rundt kvinneandelen på utøversiden rundt Trondheim Calling og de viser at Trondheim Calling ligger over gjennomsnittet på landsbasis på tilsvarende arrangement. Om vi kan bli bedre? Jo det kan vi helt sikkert!

Tror på likestilling, ikke på kvotering

Blant de seks personene som har ansvarsroller i administrasjonen til Trondheim Calling er det tre kvinner. Den samme 50/50 delingen finner man igjen blant festivalens frivillige og blant delegatene som deltar

på konferansen. Vi tror på likestilling som en av de viktigste grunnverdier i enhvert sivilisert og moderne samfunn. Vi har såpass tro på likestilling og likeverdige kvaliteter mellom kjønnene at ikke vi tror på kvotering som et hensiktsmessig virkemiddel.

Trondheim Calling er ikke en rekkrutteringskanal for musikere i så måte.

Trondheim Calling er en arena hvor aktører som har jobbet seg opp på et visst nivå karrieremessig og kunsterisk kan vise seg fram som et trinn for å komme seg videre på veien. Det er ingen automatikk at de artistene som blir booket blir likt av mottageren (publikum, bransjen, media) , og eneste måte å sørge for å bygge den tilliten slik at prosjektet blir en troverdig kanal for å speile framtidig musikkeksport er å plukke musikk utelukkende på kunsteriske og karrieremessige vurderinger, uten å måtte ta prosentvis hensyn til kjønn eller sjanger.

Det vil desverre aldri bli plass til like mange band som vi ønsker å kunne få inn i programmet, men det sier heldigvis også noe om hvor høy kvaliteten er blant regionens utøvere.

Alle vil ha flere kvinner inn

Med offentlig støtte har vi et stort ansvar i ryggen og mange forpliktelser å ivareta. Og den tilliten vi har fått gjennom støtte i form av midler og gode samarbeidspartnere tar vi til oss med aller høyest ydmykhet. Vi har likevel ikke kapasitet eller ressurser til å snu steiner for å få flere kvinner til å melde seg på som demoband.

Hvis en skal få opp kvinneandelen på permanent basis innenfor utøverne i regionen og Norge ellers, så må man begynne i andre felt enn sluttfasen, for eksempel i utdanningsinstitusjonene og i interesseorganisasjoner som AKKS, på fritidsklubbene og musikkskolene, eller på musikkstundene i barnehagen.

Mediepåvirkning og uhensiktsmessige tradisjoner som henger igjen, er også en faktor en må ta med for valg som unge jenter og gutter tar i forhold til interesser. Musikkfestivalene kan ikke klandres for dette, eller alene klare å snu det.

Alle vil ha flere kvinner inn i musikklivet og i musikbransjen. Vi tror ikke en kvotert kvinneandel på scenene våre vil gi noe godt resultat, men snarere virke mot sin hensikt.

Leiv Aspén, faglig ansvarlig Trondheim Calling Live 2012

Thomas Ryjord, prosjektleder Trondheim Calling Live 2012