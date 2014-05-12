Kunstmusikk

To nye år med Urbanski

12.05.2014
- Red.

Urbanski klarerte i dag ny kontrakt med Trondheim Symfoniorkester.

Krzysztof Urbański ble sjefsdirigent for TSO i 2010 og har ledet orkesteret i fire sesonger. Nå forlenger han kontrakten, og er orkesterets sjefdirigent og kunstneriske leder frem til våren 2017.

Travle Urbański er også musikalsk leder for Indianapolis Symphony Orchestra, første gjestedirigent for Tokyo Symphony og ble helt nylig utnevnt til første gjestedirigent for Norddeutscher Rundfunk Sinfonieorchester (NDR) i Hamburg.

