Kunstmusikk

Samtidsmusikk for Hawaiigitar

Publisert
09.04.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

I høst satt komponist Trond Reinholdtsen i Berlin og tenkte ut lyder. I desember booket man en Hawaiigitarist og et sackbut-ensemble. Tirsdag 16. april blir seansen satt ut i live i Kulturkirken Jakob i Oslo – som Reinholdtsens første verk som huskomponist for Oslo Sinfonietta.

I februar fikk musikerne i Oslo Sinfonietta og dirigent Christian Eggen noter i posten. Denne uken møtes de og øver sammen, og tirsdag 16. april 2002 kl. 20.00 framføres Tronds lyder i Kulturkirken Jakob i Oslo.

Verket har fått navnet «Hörreste». Det er Reinholdtsens første verk som huskomponist i Oslo Sinfonietta. I tillegg til Oslo Sinfoniettas faste musikere, inkluderer besetningen blant annet hawaiigitar, langeleik og sackbuts.

Oslo Sinfonietta sier selv følgende om de langsiktige rammer rundt sine konsertprogram:

— Vi ønsker å integrere visuelle og dramaturgiske aspekter ved våre konserter i det kunstneriske arbeidet. På den ene siden ønsker vi å trekke inn kunstnere med visuell kompetanse i samarbeid med musikere og komponister; for eksempel dramatikere, arkitekter og billedkunstnere. På den annen side vil vi utfordre komponister til å arbeide i nye medier.

Konserten 16. april er det første prosjektet i denne satsningen. Oslo Sinfoniettas huskomponist Trond Olav Reinholdtsen, som er knyttet til ensemblet gjennom Norsk Kulturråds aspirantordning, har fått i oppdrag å settes sammen konserten; å regissere omgivelsene for sitt nye stykke, nesten slik en kurator ville arbeidet foran en kunstutstilling.

Reinholdtsen har valgt ut tre verk utover sitt eget «Hörreste». Det er tyskeren Helmut Lachenmanns «Mouvement», belgiske Karel Goeyvaerts’ «Opus 6» og italieneren «Aldo Clementis Veni Creator». Lachenmann er en av støymusikkens forfedre ­ men på akustiske instrumenter. For å provosere det borgerlige tyske konsertpublikummet, begynte han på 1970-tallet å skrive musikk hvor utøverene spiller på instrumentene sine, men ikke på vanlig måte. De spiller på stemmeskruer, klaffer og lager blåselyder og perkussive støylyder. Lachenmann har utviklet dette til en helt særegen musikk som både kan være vakker, dempet «røyklyd» og brå, skarpe lyder.

Trond Reinholdtsen har også laget en video som vil bli vist under konserten. Han er ellers for tiden formann i Ny Musikks komponistgruppe.

