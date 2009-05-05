Kunstmusikk

Publikumspågang? Her?

05.05.2009
- Red.

Progrock-veteran Judge Smith skaper etterspørsel etter samtidsmusikk i Bergen.

Det meldes om rystelser i det bergenske kulturliv etter at konsertserien Avgarde inviterte til konsert med Judge Smith, blant annet kjent fra oppstarten av Van der Graaf Generator på 1960-tallet. Avgarde har etter eget utsagn opplevd besøk variererende fra godt til (noe) tynt siden starten for tre år siden. Men nå er «mailboksen til Avgardes produsent, Meghan Beaton begynt å fylles med mailer fra hele Europa fra folk som vil forhåndsbestille billetter til Avgarde-konserten lørdag 9. mai», som det heter det i en inspirert pressemelding. Smith befinner seg allerede i byen for øvelser med mannskor fram mot oppføringen av verket «The Climber», som ble skrevet i 2005 for kontrabass, stemme og kor, og som handler om en britisk fjellklatrers opplevelser i de italienske alper.

Judge Smith

Photo by, and courtesy of, Katie Vandyke

