Pritchards siste Borealis

Borealis kunstneriske leder fornyer ikke åremålet når det går ut i 2014.

Alwynne Pritchard har fått i oppdrag å utvikle et scenekunstprosjekt til byen Marseilles program som europeisk kulturby i 2013. Som følge av dette og flere større kunstneriske oppdrag i 2014 har Pritchard informert styret i Borealis at hun ikke kommer til å søke et nytt åremål som kunstnerisk leder når hennes nåværende går ut.

Festivalen i 2014, som har Alkymi som tema, vil dermed bli Pritchards siste.

— Jeg har nå programmert seks festivaler, og jeg tenker at dette er et godt tidspunkt for at en ny kunstnerisk leder kan overta, sier Pritchard i en pressemelding.

Les også:

Ny programsjef

Fra 1. oktober 2013 vil Pritchard ha permisjon fra Borealis for å arbeide i Marseille. Fra 2014 vil hun være tilbake og lede sin siste festival.

For å styrke Borealis kunstnerisk i denne perioden har styret fra 1. oktober ansatt Eva Pfitzenmaier i et engasjement som programsjef. Pfitzenmaier er vokalist og komponist utdannet ved musikkonservatoriet i Amsterdam.

Pfitzenmaier har erfaring fra Ny Musikk Bergen og har tidligere vært tilknyttet Borealis på prosjektbasis.

Les også:

Størstedelen av programmet for 2014 er allerede lagt av Pritchard og programsjefen vil ha ansvar for å følge opp og kontraktere de kunstneriske avtaler som foreligger. Hun vil også programmere noen enkeltstående arrangementer.