Kunstmusikk

Pritchards siste Borealis

Publisert
24.09.2013
Skrevet av
- Red.

Borealis kunstneriske leder fornyer ikke åremålet når det går ut i 2014.

Alwynne Pritchard har fått i oppdrag å utvikle et scenekunstprosjekt til byen Marseilles program som europeisk kulturby i 2013. Som følge av dette og flere større kunstneriske oppdrag i 2014 har Pritchard informert styret i Borealis at hun ikke kommer til å søke et nytt åremål som kunstnerisk leder når hennes nåværende går ut. 

Festivalen i 2014, som har Alkymi som tema, vil dermed bli Pritchards siste.

— Jeg har nå programmert seks festivaler, og jeg tenker at dette er et godt tidspunkt for at en ny kunstnerisk leder kan overta, sier Pritchard i en pressemelding.

Ny programsjef
Fra 1. oktober 2013 vil Pritchard ha permisjon fra Borealis for å arbeide i Marseille. Fra 2014 vil hun være tilbake og lede sin siste festival.  

For å styrke Borealis kunstnerisk i denne perioden har styret fra 1. oktober ansatt Eva Pfitzenmaier i et engasjement som programsjef. Pfitzenmaier er vokalist og komponist utdannet ved musikkonservatoriet i Amsterdam.
Pfitzenmaier har erfaring fra Ny Musikk Bergen og har tidligere vært tilknyttet Borealis på prosjektbasis. 

Størstedelen av programmet for 2014 er allerede lagt av Pritchard og programsjefen vil ha ansvar for å følge opp og kontraktere de kunstneriske avtaler som foreligger. Hun vil også programmere noen enkeltstående arrangementer.  

