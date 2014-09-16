Omfattende om Rameau

Tidligmusikkmagasinet Musikk & Historie portretterer jubilanten Jean-Philippe Rameau.

Det nylig lanserte (og første) temanummeret til Musikk / Historie markerer 250-årsdagen for Rameaus død ved å fortelle om hans først opera, om hans arbeid med sjangeren opera-balletten, hans dobbeltrolle som komponist og teoretiker og ved å gi overblikk over hans produksjon.

Rameau skapte det moderne tonesystemet som fortsatt preger storparten av vestlig musikk i dag, fra filmmusikk til jazz og listepop.

Musikk & Historie er et nytt tidsskrift som presenterer klassisk musikk som historisk fenomen, med artikler om verdenen musikken oppstod i og levde under, og om rollen til denne musikken i moderne tid. Tidsskriftet utgis av Senter for tidligmusikk.