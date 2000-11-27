Ole Bull-seminar under Holbergdagene

I samarbeid med Kulturby Bergen 2000 arrangeres Holbergdagene 2000 i perioden 2.12. – 13.12. Holbergdagene setter fokus på den klassiske tradisjon innen musikk, filosofi og retorikk gjennom forelesninger, seminarer og konserter. I år blir det blant mye annet også seminarer og konsert omkring Ole Bull – den norske verdensmannen og superstjernen på 1800-tallet.

Takket være nye funn av brev og musikkverker på familieeiendommen på Valestrand er det satt nytt lys på «Ole Fiol», som han gjerne likte å kalle seg. Bull-museet på Lysøen har fra USA fått overlevert en del verker som man trodde var gått tapt. Tippoldebarn, Knut Hendriksen, er nettopp kommet ut med en rikt illustrert bok om Bull. Han vil på sin spontane og fargerike måte berette om Bulls liv og komme med nye avsløringer om sin tippoldefars brokete liv.

«Og De kom ikke til mig i gaar. Jeg drømte at De vilde give mig nyt Liv, give mig Ild og Begeistring, indvie mit beskjedne Talent til noget Større», skrev en forsmådd bergensk elskerinne i ett av de siste brev som Hendriksen i samarbeid med professor Harald Herresthal har hentet frem fra glemselen. Herresthal, som både restaurerer glemte og nedstøvede Bull-verker og arbeider med en utgivelse av Bulls franske korrespondanse, skal fortelle om Bulls ungdomstid i Bergen. Han vil også sitere fra en ukjent korrespondanse mellom Bjørnstjerne Bjørnson og hans bror Peter, som ved en anledning reiste på turné som Ole Bulls sekretær.

Professor Folke Bohlin fra Lunds universitet skal i samarbeid med Herresthal ta for seg tilblivelseshistorien til Bulls mest populære verk, «Et Sæterbesøg», og fortelle om verkets betydning for svensk musikk. Det historiske aspektet ved eventyrskikkelsen Ole Bull er spennende, men vel så viktig er å få økt kunnskapen om hans verker og fenomenale fiolinteknikk. Både gjennom strykerseminar og konsert vil fiolinistene Ricardo Odriozola og Peter Herresthal sammen med pianisten Einar Røttingen fremføre kjente og ukjente Bull-verker. En spesiell attraksjon er fremførelsen av «Et Sæterbesøg» i en til nå ukjent versjon for solofiolin og strykere, som i fjor ble funnet i «Bullahuset» på Valestrand.

