Kunstmusikk

Nordheim-prisen til Sven Lyder Kahrs

17.10.2005
- Red.

Arne Nordheims komponistpris ble lørdag tildelt den norske komponisten Sven Lyder Kahrs. Prisen er på 110 000 kroner. Prisutdelingen ble foretatt av Arne Nordheim og fant sted under en konsert i Ultimafestivalens regi på Norges musikkhøgskole. Under konserten spilte pianisten Einar Henning Smebye og Grieg Trio.

Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av det daværende Kulturdepartementet 20. juni 2001, i anledning Arne Nordheims 70-årsdag. Prisvinneren utpekes av en jury med Arne Nordheim som leder.

Prisutdelingen for 2005 ble foretatt av Arne Nordheim selv, og fant sted under en konsert i Ultimafestivalens regi på Norges musikkhøgskole. På konserten spilte pianisten Einar Henning Smebye og Grieg Trio, og fremførte verker av Arne Nordheim, Lasse Thoresen, Fartein Valen og Asbjørn Schaathun, i tillegg til Sven Lyder Kahrs.

Juryens begrunnelse for valget av Sven Lyder Kahrs lyder slik i sin helhet:

Sven Lyder Kahrs skaper et underliggjort musikalsk univers, hvor tradisjonell formutvikling erstattes med åpne og flyktige klangforløp, uten tydelig begynnelse og slutt; med titler som ofte henspiller på vind, ånd og forgjengelighet. Det er som om vi plutselig og uventet får et øre-blikk inn i en klangverden som alltid har vært, er, og vil være, men som ikke er hørbar under normale omstendigheter.

Det er som om instrumentklangene blir dekomponert og klangenes bestanddeler mikroskopisk forstørret. Eller kanskje snarere som om lytteren blir forminsket og plassert inne i instrumentenes resonansrom, hvor de klanglige vibrasjonene, luften som passerer og alle stryke-, blåse-, klimpre-, dunke-, skrape- og knirkelydene som følger med klangfrembringelsen, blir oppgradert til musikalske hendelser med egenverdi.

Således innehar fragmentet og intermezzoet – mellom-rommet i mer tradisjonelle musikalske hendelser – en sentral plass i Kahrs’ produksjon, som omfatter både solo-, ensemble- og orkesterverker samt musikk til film, installasjoner og billedkunst.

Komponisten synes å ha en spesiell forkjærlighet for strykerklang, noe verker som ”Ein Hauch um nichts”, ”Da lontano cosi vicino”, ”5 Intermezzi”, ”Wind of Times”, ”String Quartet”, ”Two Poems” og ”Novalis-Fragmente” vitner om – de to sistnevnte utvidet med menneskestemmens klangrikdom i tillegg.

Juryen avslutter sin begrunnelse slik:

Sven Lyder Kahrs er en konsekvent og kompromissløs musikalsk modernist, hvis verker vitner om såvel brennende dedikasjon som solid kompositorisk håndverk. Hans musikk er abstrakt, men poetisk og billedrik; som regel lavmælt, men full av overraskelser; idérik og spennende å lytte til – den er så underlig at man bare får lyst på mer.

Sven Lyder Kahrs er født i 1959. Han fikk privatundervisning av komponist Finn Mortensen parallelt med studier under Kolbjørn Ofstad på Østlandets Musikkonservatorium. Senere tok han privattimer hos britiske Brian Ferneyhough og franske Emmanuel Nunes. Musikken hans er blitt fremført av fremstående musikere ved en rekke nordiske og internasjonale festivaler. I 2000 ble strykekvartetten ”Ein Hauch um Nichts” urfremført av Ardittikvartetten under Ultimafestivalen. Verket ble tildelt Edvard-prisen i 2001. I år urfremførte Ensemble Ernst et verk av Kahrs under Ultimafestivalen.

Tidenes første Nordheim-pris ble i 2001 vunnet av den da 28 år gamle Maja Ratkje. Øvrige prisvinnere av Arne Nordheims komponist-pris har senere vært Cecilie Ore (2004), Lars Petter Hagen (2003) og Kåre Kolberg (2002).

Juryen for Arne Nordheims Komponistpris har i 2005 bestått av Arne Nordheim, Einar Henning Smebye, pianist og professor ved Norges musikkhøgskole, og Hallgjerd Aksnes, professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo.

Sven Lyder Kahrs bor og arbeider i Paris sammen med sin kone Elisabeth Norseng, som selv jobber som billedkunstner. Ballade publiserer naturligvis et større portrettintervju med vinneren i dag.

