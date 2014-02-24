Mellom teater, konsept og hverdagslyd

– En viktig og særegen stemme, sier Henrik Hellstenius om komponisten som denne uken møter studenter fra Tromsø, Stockholm og Oslo.

Hun studerte i Tyskland på 70-tallet, befant seg i miljøet rundt Mauricio Kagel, og var inspirert av komponister som brukte hverdagsmaterialer i verkene sine.

De første komposisjonene til Carola Bauckholt ble derfor skrevet for objekter. Først senere kom musikken for helt ordinære instrumenter.

Med humor, og en «særegen varhet for både klanglige og dramaturgiske detaljer, har hun gjennom en lang rekke verker utforsket grenselandet mellom musikk og teater, instrumentalklanger og hverdagslyd. Under den ofte lett humoristiske overflaten, ligger imidlertid en dypere interesse for hvordan vår måte å oppfatte ting på egentlig fungerer», skriver Emil Bernhardt om komponisten.

— Noe av det interessante ved Bauckholts musikk er hvordan den står i krysningsfeltet mellom det konseptuelle, det teatrale og det instrumentale, samtidig som det musikalske er viktig. Det er mange komponister i dag som er interessert i det musikkdramatiske eller konseptuelle. Men det er ikke så mange som klarer å la lyden og musikken komme i første rekke, sier Henrik Hellstenius.

Han er professor ved Norges musikkhøgskole og har invitert Bauckholt til Oslo.

Hun deltar ved mesterklasser, workshops og konserter, sammen med NMH-studenter og tilreisende komponist- og utøverstudenter fra Tromsø, Østfold og Stockholm.

— Tanken er at komposisjonsstudentene skal få lære om musikken hennes og få veiledning, samtidig som også utøverstudenter får tips om hvordan musikken hennes kan spilles, både fra henne selv og av profesjonelle samtidsmusikkutøvere (fra Cikada, red.anm). Disse prøvene er åpne for komposisjonsstudenter og andre interesserte, sier Hellstenius.

Samtaler med verden

Festivalen vil også viise frem komposisjoner som har vært viktige for Bauckholt.

Hun har plukket ut en rekke komposisjoner: En performance av Globokar, filmen Match av Kagel, match, et verk av Schnebel og et skuespill av Samuel Beckett som fremføres av tre skuespillere fra teaterhøgskolen i Østfold.

Alt dette er med på å ramme inn komponisten, mener Hellstenius.

— Det typiske for Bauckholt, men som hun samtidig deler med flere av sine samtidige som studerte med Maurizio Kagel i Köln, er interessen for at musikken skal inngå i en samtale med verden rundt seg. At den både er en selvstendig musikk, men med et ekstra lag av ”mening” som peker utover. Det som skiller Bauckholt fra en del samtidige er igjen den egenartede klangverdenen hun har skapt, og at hun alltid har fokus på det musikalske og det kompositoriske i verkene, i tillegg til de teaterale og konseptuelle sidene.

— For en som aldri har hørt denne musikken før: Hva skal man lytte etter?

— Det morsomme med denne musikken er at det er så mange innganger. Det er en ganske rytmisk musikk, og det er en musikk med mange lyder: Ofte er noe av det fascinerende nettopp å legge merke til hvordan et helt ensemble kan produsere de underligste lyder. Et aspekt er også det humoristiske, hun har for eksempel skrevet et stykke for goretex-jakker som vi fremfører på torsdag. Kort sagt er det en musikk hvor det skjer veldig mye. Utfordringen for lytteren er å ta utgangspunkt i den iørefallende musikalske overflaten, hekte seg på den og derfra avdekke lag på lag innover både i klangene og i det formmessige.

Et av Bauckholts stykker, Lichtung, fremføres også i operaen onsdag og torsdag denne uken.