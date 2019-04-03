Marianne Beate Kielland hyller disharmoniens geni

Når du gir publikum Fartein Valens kompliserte musikk, må ørene også få hvilepauser, mener en av stjernene på Fartein Valen-festivalen.

– Hvis en festival skal få et publikum til Valens kompliserte musikk, må de også gi ørene noe så de kan hvile, sier Marianne Beate Kielland. Geniet Valen er for komplisert til å tas inn i for store doser, mener sangeren. Kielland er med og hyller den første norske komponisten som kastet det systemet vi kjenner med dur og moll over bords, denne uka.

Onsdag setter Fartein Valen-festivalen i gang i Haugesund. Lørdag går arrangørene for å fylle opp lille Sveio sentrum på torget, med blant andre Ole Paus, Helge Toft og Bjørn Berge. Lørdag kveld synger mezzosopran Marianne Beate Kielland med pianist Nils Anders Mortensen.

Den Stavanger-fødte komponisten (1887–1952) skal ha fnyst av sine samtidige som kun ønsket å dyrke klassikerne og kjent musikk. Han kalte miljøene rundt seg «Tosseparadis». Som ung student ved musikkhøyskolen i Berlin brøt han med den viktigste utdanningsinstitusjonen i Europa. Lærerne ble for konservative for ham, i følge festivalarrangørene.

– Fartein Valen var jo nærmest et skjellsord, han var den eneste norske som turde gå i den europeiske trenden med 12-tonemusikk. For et geni! sier Marianne Beate Kielland før helgas opptreden.

«Disharmoniens ensomme komponist»

– Jeg skal synge sanger av Arne Dørumsgaard, Eyvind Alnæs i tradisjonen etter Grieg samt Kurt Weill og Benjamin Britten.

– Ja, de nevnes som noe mer tilgjengelige enn Fartein Valen i festivalprogrammet …

– Lytternes ører må få hvile. For å ta inn noe så komplisert musikk som Valen, må det friskes opp i mellom, sier Kielland. Delen der hun synger kommer etter pianist Einar Steen-Nøklebergs framføring av verker av J. S. Bach, og Valen.

Tolvtoneteknikken ble utarbeidet på tidlig 1900-tall, bygget rundt en serie av toner med alle tolv toner i den kromatiske skalaen. Den mest ortodokse tolvtonemusikken skal innom alle tolv toner før den går videre til neste serie. Kielland ser for seg at det var et ensomt virke.



– Det er fantastisk at festivalen finnes, og at Valen løftes fram. Da han forkastet all innarbeidet tonalitet slik man var vant til å høre, la han et nødvendig trinn for videreutvikling av musikken, sier Kielland.

Neste år er det ordinær festival, mens disse aprildagene altså er en miniversjon av festivalen.

– Årets program har innhold som får frem melodilinjer – følelsesinnhold og intensitet. Enhver periode i musikkhistorien forstås best fra tiden før. Schubert og Brahms kan vel sies å være tydelige eksponenter for hvert av de to punktene: Schubert med vakre melodier, Brahms med sitt sterke uttrykk, forteller festivalleder Ole Jørgen Furdal.

Mange besøkende – mange toner

– Disse to belyser dermed Valens estetikk. Johann Sebastian Bach er også representert i programmene – han er vel sannsynligvis den sterkeste inspiratoren for Valen, sier Furdal.

– I denne sammenheng er jo de lange melodiske og polyfone linjene viktige. Livet er i grunnen polyfont, har Valen selv uttalt – kanskje det er en av grunnene til at Valen la så sterk vekt på polyfoni når han tonesatte livet i seg selv. Det åndelige livet bak notene i Bachs musikk var et mål for Valen å få frem. Musikerne må komme på innsiden av musikken for å kunne formidle dens egenart. Det var slik Valen arbeidet når han ønsket å forstå andres verk. Hans store mål var å finne frem til det som lå bak notene – «ånden» i musikken.

– Hvor mange kommer på Folkefest-punktet i programmet?

– I år håper vi å sette rekord. Det har tidligere samlet omlag 400 mennesker. I år spår noen 1500, mens jeg har satt som mål 500 besøkende, sier Furdal.

– Marianne Beate Kielland har sammen med Nils Anders Mortensen spilt inn musikk av Arne Dørumsgård og Olav Kielland. Hun skal synge sanger av blant andre Dørumsgård og Eivind Alnæs på Festaften. Olav Kielland var elev av, og skrev ned flere verk av Valen til partitur, for eksempel Pastorale op 11. Det er av interesse for oss å ha elevene til Valen representert i programmet. Vi prøver også å gjøre Festaften til en avslappet aften, for å nyte flott musisering i et litt lettere repertoar. Derfor inneholder programmet også kabaret-sanger av Benjamin Britten og Kurt Weill, forteller arrangøren og bekrefter synet på denne miksen i programmet som Kielland også trekker fram.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Rent musikalsk er det jo også en glede å høre Nils Anders Mortensen og Marianne Beate Kielland musisere sammen. De kjennetegnes av et veldig flott samspill, etter min mening.

Onsdag 3.april kl 19:00 spiller Skeisvang videregående Duke Ellington «Sacred concerts». Torsdag er det Schubert-aften, fredag kan man høre

Valen, Brahms og Bach, før lørdagen fylles av Folkefest på Sveiotorget med Norsk festorkester, Ole Paus, Ole Andre Westerheim, Sveio skulekorps, Stig Espen Hundsnes, Helge Toft, Bjørn Berge, Andreas Carlos Furdal og Ruth Victoria Rømyhr. Lørdag kveld er det Festaften i Kulturkirken Skåre i Haugesund, før festivalprogrammet fortsetter og avsluttes på søndag.

Fartein Valen-minifestivalen 2019s program finner du her.