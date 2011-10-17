Ørjan Matre

(Foto: Siv Mannsåker)

Kunstmusikk

– Ledende i sin generasjon

Publisert
17.10.2011
Skrevet av
- Red.

Komponisten Ørjan Matre fikk De Unges Lindemanpris.

Det er mottageren av Lindemanprisen som utpeker de unges vinner, og årets vinner – komponisten og musikeren Nils Henrik Asheim – begrunner i en pressemelding valget av Matre slik:

– Han er en komponist jeg har tro på. Han skriver musikk som er transparent, artikulert og tydelig, og samtidig mangfoldig.

Asheim mener Matre de siste 10 årene har vist seg som «en av de ledende komponistene i sin generasjon».

Matre er også utvalgt som en av norsk musikkinformasjons INTRO-komponister i perioden 2010-12. Hans komposisjonslærere ved Norges Musikkhøgskole har vært Bjørn Kruse, Lasse Thoresen, Olav Anton Thommessen og Henrik Hellstenius.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

